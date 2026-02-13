Bullet Trains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మీదుగా బుల్లెట్ ట్రైన్స్.. రూట్ ఫిక్స్ చేసిన కేంద్రం..!

AP Bullet Rail High Speed Corridor:ఒకప్పుడు ఆర్ధిక బడ్జెట్ తో పాటు రైల్వే బడ్జెట్ ప్రత్యేకంగా ఉండేది. అప్పట్లో రైల్వే బడ్జెట్ కోసం దేశ వ్యాప్తంగా సామాన్యుల నుంచి బడా రాజకీయ నాయకులు ఎదురు చూసేవారు. రైల్వే మంత్రి ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వారైతే .. ఆ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ రైళ్లతో పాటు కొత్త రైల్వే లైన్లు సదుపాయాలు కల్పించేవారు. కేంద్రంలో 2014లో నరేంద్ర మోడీ సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 93 యేళ్లుగా సాగుతున్న సంప్రదాయాన్ని చరమ గీతం పాడారు. అంతకాదు రైల్వైను కూడా సాధారణ బడ్జెట్ లో భాగం చేశారు.ఈ యేడాది ఫిబ్రవరి 1న నిర్మలమ్మ ప్రకటించిన బడ్జెట్ లో కేంద్రం తాజాగా రైల్వేలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అన్ని ప్రాంతాలకు సమతూకంగా ఉండే విధంగా రైల్వే బడ్జెట్ కూర్పు జరిగినట్టు విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. ఈ సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా 7 హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రకటించింది. అందులో హైదరాబాద్ కు మూడు హై స్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లు ఉండటం విశేషం. అందులో మూడు కారిడార్లు ఏపీ గుండా ప్రతిపాదించారు.
దేశ వ్యాప్తంగా ఏడు హైస్పీడ్ రైళ్ల కారిడార్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ టూ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ టూ చెన్నై, చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మీదుగా వెళ్లనున్నాయి. బెంగళూరు, చెన్నై వెళ్లే కారిడార్లు అమరావతి మీదుగా వెళ్లేలా రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు. అటు చెన్నై-బెంగళూరు హైస్పీడ్ కారిడార్ చిత్తూరు మీదుగా వెళ్లనుంది. ఈ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ల రాకతో భవిష్యత్తుల్లో ఏపీ భవిష్యత్తు రూపులేఖలు మారనున్నాయి. రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి కనెక్టివిటీ మరింత పెరగేలా ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ఉండబోతుంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మరో కీలక ప్రతిపాదన చేశారు. బెంగళూరు-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్కు సంబంధించి చిత్తూరు-తిరుపతి మధ్య 75 కిలోమీటర్ల వ్యూహత్మక కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలని సూచించినట్టు సమాచారం.
చిత్తూరు మీదుగా బుల్లెట్ రైల్..
చిత్తూరు-తిరుపతి మధ్య కనెక్టివిటీ ఇస్తే అది బెంగళూరు-అమరావతి కారిడార్కు ఎంతో మేలు చేస్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవకు ఏపీ సీఎం చంద్రాబాబు సలహా ఇచ్చారు. దీని వల్ల అమరావతి, బెంగళూరు మధ్య కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందన్నారు. దీని వల్ల బెంగళూరు-అమరావతి మధ్య బుల్లెట్ రైలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. బెంగళూరు నుంచి చిత్తూరు మీదుగా అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు నడవనుంది. దీని వల్ల అమరావతికి రెండు బుల్లెట్ రైళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అయితుంది. చంద్రబాబు ప్రతిపాదనకు కేంద్రం కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్ అమరావతి మీదుగా వెళ్లనుంది. దీంతో హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి గంటలోపే చేరుకోవచ్చు. ఇక చెన్నైకు 2 గంటల 55 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు.
గంటలోనే అమరావతికి..
ఇక హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ కూడా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మీదుగా వెళ్లేలా డీపీఆర్ సిద్ధమైంది. దీని వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు మధ్య 2 గంటల్లోనే ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. బెంగళూరు-చెన్నై హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ చిత్తూరు మీదుగా వెళ్తుంది. దీని వల్ల బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకు 1 గంట 13నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. ఈ కారిడార్లు పూర్తయితే ఆయా ప్రాంతాల మధ్య బుల్లెట్ రైళ్లను తీసుకొస్తారు. ఇవి గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల విధానంలో వీటిని నిర్మించబోతున్నారు. దీంతో ప్రజలకు సులువుగా తిరగవచ్చు. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ల రాకతో వేగవంతమైన ప్రయాణమే కాకుండా కొత్త పరిశ్రమల రాకతో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయి. అలాగే రాష్ట్రాల ఆర్ధికాభివృద్దికి కూడా ఇవి తోడ్పాటు అందించనున్నాయి. ఏపీలోని రైల్వే ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్రం ఏకంగా రూ.వేల కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. మొత్తంగా నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ ఏపీ రూపు రేఖలు మార్చేలా తగినంత నిధులు కేటాయిస్తూ ఏపీ అభివృద్దికి పాటు పడుతున్నట్టు ఏపీ రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
