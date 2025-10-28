English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఏపీ
  • Cyclone Montha: మొంథా తుఫాను వేళ రైతులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్..!

Cyclone Montha: మొంథా తుఫాను వేళ రైతులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్..!

Cyclone Montha: ఏపీలో రేపటి నుంచి పత్తి కొనుగోళ్లు ప్రారంభంకానున్నాయి. రూ.8,110 కనీస మద్దతు ధరతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయనుంది. రైతులు పత్తి ఎలా అమ్ముకోవాలి..? ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి..? వంటి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:26 PM IST

Cyclone Montha: మొంథా తుఫాను వేళ రైతులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్..!

Cyclone Montha: ఏపీని మొంథాను తుఫాను వణికిస్తున్న వేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రైతులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించిన క్వింటాలుకు రూ.8,110 కనీస మద్దతు ధరతో CCI (కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) ద్వారా ప్రత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలు రేపటి (బుధవారం) నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. రాష్ట్రంలో 2025-26 సంవత్సరానికి సుమారు 4.56 లక్షల హెక్టార్లలో ప్రత్తి సాగు చేయగా.. దాదాపు 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ దిగుబడిని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30 ప్రత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలను CCI ఏర్పాటు చేసింది.

ప్రత్తి అమ్మడానికి రైతులు పాటించాల్సిన విధానం ఇలా..

==> నమోదు: పత్తి అమ్ముకోవాలనుకునే రైతులు ముందుగా రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా తమ వివరాలను CM appలో VAA ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి.

==> స్లాట్ బుకింగ్: "కపాస్ కిసాన్" యాప్‌లో VAA ద్వారా ఏ రోజు అమ్ముకోవాలని అనుకుంటున్నారో ఆ రోజు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి.

==> అమ్మకం: బుక్ చేసుకున్న స్లాట్ ప్రకారం.. CCI నిర్దేశించిన నాణ్యతా ప్రమాణాలకు లోబడి, యాప్‌లో సూచించిన కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా (వాటి పరిధిలోకి వచ్చే జిన్నింగ్ మిల్లుల ద్వారా) పత్తిని అమ్ముకోవచ్చు.

రైతులకు పూర్తి సహాయం అందించడానికి వీఏఏలకు (VAAలకు) సహకరించే విధంగా వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా, కొనుగోలు ప్రక్రియ విజయవంతం అయ్యేలా జిల్లా వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ అధికారులు తగు సూచనలు చేస్తూ పర్యవేక్షించాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. రైతులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, తమ పంటకు సరైన మద్దతు ధర పొందాలని సూచించారు.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

