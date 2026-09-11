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Dearness Allowance: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 2 డీఏలు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు

Bumper Jackpot To AP Govt Employees 2 DA Released: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి రెండు డీఏలు ప్రకటించింది. ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తూ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం వినాయక చవితి కానుక అందించింది. రెండు డీఏలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 11, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:45 PM IST
Dearness Allowance: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 2 డీఏలు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు
Image Credit: Govt Employees DA Released

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Dearness Allowance: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 2 డీఏలు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు
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