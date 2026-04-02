AP Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు పింఛన్దారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. కొంతకాలంగా భారీగా పేరుకుపోయిన బిల్లులను చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలకు రూ.7 వేల కోట్లు విడుదల చేయాలని ఆర్థిక శాఖకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మిగిలిన సమస్యలు కూడా త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని ఏపీ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సత్వరమే పెండింగ్ బిల్లులను విడుదల చేయాలని ఆదేశించడంతో ఉద్యోగ వర్గాలకు భారీ ఊరట లభించనుంది.
Also Read: Liquor Shops: రేపు హైదరాబాద్లో 24 గంటలు వైన్షాపులు, బార్లు బంద్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం కల్పిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఉద్యోగులకు గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిల చెల్లింపులపై కసరత్తు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. నిధుల లభ్యతను బట్టి ఉద్యోగులకు చెల్లింపులు జరిపేలా ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన పెండింగ్ బిల్లుల్లో రూ.7059 కోట్లు విడుదలకు ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లులను ప్రణాళికాబద్దంగా ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.
Also Read: Liquor Income:లిక్కర్తో తెలంగాణ ఖజానా గలగల.. ఏడాదిలో వచ్చిన ఆదాయం ఎంతంటే?
పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపుల్లో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కింద రూ.1,847.83 కోట్లు, గ్రాట్యూటీ కింద రూ.3,411.03 కోట్లు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ రూ.1,800 కోట్లు, పోలీసులకు అదనపు సరెండర్ లీవులు రూ. 223.47 కోట్ల బిల్లులు విడుదలయ్యాయి. ఇక గ్రూప్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నిమిత్తం 4,793 మంది ఉద్యోగులకు రూ.76 కోట్ల చెల్లింపులు ప్రభుత్వం చేసింది. రూ.7059 కోట్ల మేర బిల్లులకు చెల్లింపుల ప్రక్రియను ఆర్థిక శాఖ ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కింద రూ.1,847.83 కోట్లను ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. జీఎల్ఐ కింద రూ.76 కోట్ల మేర చెల్లింపులు పూర్తి చేసింది. వివిధ శాఖలకు మెటీరియల్ సరఫరా చేసిన చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు రూ.614 కోట్ల మేర పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపులు క్లియర్ చేసింది. మరికొన్ని బకాయిలు ఉండడంతో వాటిని త్వరగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించనున్నారు. ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖ అధికారులకు ఉద్యోగుల అంశంపై చర్చలు జరిపి మౌఖిక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. సీఎం, మంత్రి ఆదేశాలతో ఆర్థిక శాఖ కొన్ని రోజుల్లోనే బకాయిలకు సంబంధించిన రూ.7 వేల కోట్లు విడుదల చేయనుంది.
Also Read: LSG vs DC Highlights: లక్నోకు ఘోర ఓటమి.. ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షాతిరేకాలు
తమకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులు విడుదల కానుండడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్మెంట్ పొందిన ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లు బిల్లులు మంజూరు కాక పడుతున్న తీవ్ర ఇబ్బందులు తీరనున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తమ సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ చూపడంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సీఎం చంద్రబాబు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్కు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. మిగిలిన డీఏ, పీఆర్సీ వంటి సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చూపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
