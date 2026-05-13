/Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రేపు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

AP Govt Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు రేపో మాపో భారీ శుభవార్త వినిపించబోతున్నారు. ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించగా.. మంత్రివర్గ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం అమలు సాధ్యసాధ్యాలపై రేపు మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పొదుపు సూత్రాలపై ఏపీ ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది.
బంగారం కొనరాదు.. విదేశాలకు వెళ్లరాదు.. రవాణా తగ్గించుకోవాలి.. వర్క్ఫ్రమ్ విధానం అమలు చేయాలని తెలంగాణలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. మోదీ చేసిన పొదుపు సూత్రాలను ఏపీ ప్రభుత్వం పక్కా పాటించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు తమ కాన్వాయ్లలో వాహనాలను కుదించారు. ప్రభుత్వం మరిన్ని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రధానమంత్రి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం కొనసాగించాలని నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాన్ని ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'ప్రభుత్వంలోనూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం విధానం తీసుకొస్తాం' అని ప్రకటించారు. రెండు రోజుల్లో దీనిపై నిర్ణయం ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. అయితే రేపు జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో దీనిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రధానమంత్రి చెప్పిన పొదుపు మంత్రంపై రేపు మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఏపీ ప్రభుత్వం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుందని సమాచారం. అమరావతిలోని సచివాలయంలో గురువారం ఉదయం 10.30 గంటలకు జరగనున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో ప్రధాని పొదుపు పిలుపు చర్యలపై ప్రత్యేకంగా మంత్రివర్గం చర్చించబోతున్నది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పొదుపు చర్యలపై సూచనలు చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోంపై చర్చించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వర్క్ ఫ్రమ్ విధానం అమల్లోకి వస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంబరాల్లో మునిగి తేలనున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానంతో రవాణా ఖర్చు, సమయం ఆదా వంటివి ఉంటాయని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. ఒక విధంగా ఇంటి నుంచి పని చేయడం మేలు కానీ.. దీర్ఘకాలికంగా సమాజంపై.. ఆర్థిక వ్యవస్థతోపాటు ప్రజల మానసిక ప్రవర్తనలోనూ దుష్ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని మరికొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఏం జరుగుతుంది? ఏపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందోనని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలు ఎదురుచూస్తున్నారు.