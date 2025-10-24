English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bus Accident: బస్సులో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు కాలి బూడిద..సీట్లలో మాంసం ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు!

Bus Accident: బస్సులో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు కాలి బూడిద..సీట్లలో మాంసం ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు!

Bus Accident Kurnool: కర్నూలు జిల్లాలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఓ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
Bus Accident: బస్సులో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు కాలి బూడిద..సీట్లలో మాంసం ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు!

Bus Accident Kurnool: కర్నూలు జిల్లాలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఓ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు గొల్లవారిపల్లెకు చెందిన గొల్ల రమేశ్ కుటుంబంలో నలుగురు మంటల్లో కాలిబూడిద అయ్యారు. గొల్ల రమేశ్ (35) అతని భార్య అనూష్ (30), పిల్లలు మనీశ్ (12), మన్విత (10) ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఇప్పటికే వీరికి సంబంధించిన బంధువులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని.. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఎలా జరిగిందంటే? 
దాదాపుగా 40 మంది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్ నుంచి ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌కు బస్సు బెంగుళూరుకు బయల్దేరింది. జాతీయ రహదారి 44పై  వెళ్తుండగా కర్నూలు శివారులోని చిన్నటేకూరు చేరుకోగానే ఓ బైక్‌ను బస్సు ఢీకొంది. దీంతో అనుకోని పరిస్థితుల్లో బస్సు ఇంజిన్‌లో నుంచి మంటలు రావడం మొదలైంది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ మంటలు బస్సును దగ్ధం చేశాయి. మంటలు వ్యాపించే క్రమంలో చాలా మంది ప్రయాణికులు అత్యవసర ద్వారం నుంచి బయటకి వచ్చేశారు. 

ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని దాదాపుగా 32 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. వారంతా అగ్నికి ఆహుతి అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బస్సులో నుంచి 12 మంది ప్రయాణికులు బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. మంటలు ఆర్పాలని స్థానికులు ఎంత ప్రయత్నించినా.. అప్పటికే బస్సు మొత్తం బూడిద అయ్యింది. 

బస్సులోని సీట్లపై మాంసపు ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు చూసి అక్కడున్న వారు షాక్ కు గురవుతున్నారు. బస్సులో నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు ఆ భయంకరమైన సంఘటనలను చూసి నిర్ఘాంతపోయారు. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న జిల్లా యంత్రాంగం కదిలి వచ్చింది. జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ చేరుకోగా.. స్పాట్ ఫోరెన్సిక్ టీమ్ వివరాలను సేకరిస్తుంది. 

Also Read: Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..

Also Read: Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Kurnool NewsKurnool Bus Accidentbus accidentAndhra pradesh newscrime news

Trending News