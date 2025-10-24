Bus Accident: బస్సులో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు కాలి బూడిద..సీట్లలో మాంసం ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు!

Bus Accident Kurnool: కర్నూలు జిల్లాలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఓ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు గొల్లవారిపల్లెకు చెందిన గొల్ల రమేశ్ కుటుంబంలో నలుగురు మంటల్లో కాలిబూడిద అయ్యారు. గొల్ల రమేశ్ (35) అతని భార్య అనూష్ (30), పిల్లలు మనీశ్ (12), మన్విత (10) ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఇప్పటికే వీరికి సంబంధించిన బంధువులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని.. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
ఎలా జరిగిందంటే?
దాదాపుగా 40 మంది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్ నుంచి ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కు బస్సు బెంగుళూరుకు బయల్దేరింది. జాతీయ రహదారి 44పై వెళ్తుండగా కర్నూలు శివారులోని చిన్నటేకూరు చేరుకోగానే ఓ బైక్ను బస్సు ఢీకొంది. దీంతో అనుకోని పరిస్థితుల్లో బస్సు ఇంజిన్లో నుంచి మంటలు రావడం మొదలైంది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆ మంటలు బస్సును దగ్ధం చేశాయి. మంటలు వ్యాపించే క్రమంలో చాలా మంది ప్రయాణికులు అత్యవసర ద్వారం నుంచి బయటకి వచ్చేశారు.
ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని దాదాపుగా 32 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. వారంతా అగ్నికి ఆహుతి అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బస్సులో నుంచి 12 మంది ప్రయాణికులు బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. మంటలు ఆర్పాలని స్థానికులు ఎంత ప్రయత్నించినా.. అప్పటికే బస్సు మొత్తం బూడిద అయ్యింది.
బస్సులోని సీట్లపై మాంసపు ముద్దలు, అస్థిపంజరాలు చూసి అక్కడున్న వారు షాక్ కు గురవుతున్నారు. బస్సులో నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు ఆ భయంకరమైన సంఘటనలను చూసి నిర్ఘాంతపోయారు. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న జిల్లా యంత్రాంగం కదిలి వచ్చింది. జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ చేరుకోగా.. స్పాట్ ఫోరెన్సిక్ టీమ్ వివరాలను సేకరిస్తుంది.
Also Read: Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్ జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..
Also Read: Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook