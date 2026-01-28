Perni Nani: బాబు, పవన్ లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. పేర్నినాని పై చర్యలు..

Perni Nani Case Filed: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కక్షసాధింపు చర్యలు ఎక్కువయ్యాయని ప్రతిపక్ష వైసీపీ ఆరోపణలు గుప్పిస్తోంది. అంతేకాదు గత ప్రభుత్వ హయాములో చంద్ర బాబు నాయుడుతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ పై రాజకీయంగా దాడి చేసిన వారిని ఒక్కొక్కరిగా టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు వైసీపీ నేతలను ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారిని టార్గెట్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా రాజకీయంగా, ఆర్ధికంగా వారిని దెబ్బే కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అలా వారిని మానసికంగా కృంగిపోయేలా చేస్తున్నారు.
అయితే గత ప్రభుత్వ హయాములో వైసీపీలో కీలక నేతగా వ్యహరించిన మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ పై వీలునపుడల్లా రాజకీయంగా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పేర్నినానిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టింది. నానిపై 196(1), 353(2), 351(2), 352 BNS సెక్షన్ల కింద కేసు పెట్టారు.
రెండు రోజుల క్రితం ఏలూరు జిల్లా చాట్రాయిలో జరిగిన ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పేర్ని నాని రెచ్చిపోయి మాట్లాడారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై మండిపడిన టీడీపీ శ్రేణులు.. మచిలీపట్నంలోని ఇనగుదురుపేట పీఎస్లో నానిపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కంప్లైంట్ ఆధారంగా పేర్ని నానిపై కేసు నమోదు చేశారు. అయితే వైసీపీ వర్గాలు మాత్రం .. తమపై కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగా ఈ కేసు నమోదు చేసినట్టు చెబుతున్నారు.
