Arava Sridhar: అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల వివాదంలో కీలక పరిణామం.. ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు..

Case filed on kodur mla arava Sridhar: మహిళ ఉద్యోగినిపై వేధింపుల ఘటనలో నేషనల్ హుమ్యన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆదేశాలతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ అంశం ఏపీరాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:33 PM IST
case filed against railway kodur Janasena mla arava Sridhar: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ రోజున జనసేన పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ  ముందు హజరై తన వివరణ ఇచ్చారు. మహిళలో ఎలా పరిచయం అయ్యింది. ఆ తర్వాత పరిణామాలను ఆయన వివరించినట్లు మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా ఎమ్మెల్యే వివాదంలో నేషనల్ హ్యుమన్ రైట్స్ కమిటీ రంగంలోకి దిగింది. వెంటనే ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పై కేసు నమోదు చేయాలని ెస్పీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (NHRC) రంగంలోకి దిగడంతో పోలీసులు వెంటనే కేసు ఫైల్ చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్లు 318(2), 318(4) (మోసం), 351(2) (నేరపూరిత బెదిరింపు) కింద కేసులు పెట్టారు. అయితే.. 2024 ఎన్నికల విజయం తర్వాత బాధితురాలితో చాట్స్ తో పరిచయం ఏర్పడిందని బాధితురాలు చెప్పింది.

ఆ తర్వాత తనను బలవంతంగాలొంగ దీసుకుని ఐదుసార్లు అబార్షన్ అయ్యేలా చేశాడని, చంపుతానని వేధించాడని మహిళ ఉద్యోగిని ఆరోపణలు చేసింది. ఏడాదిన్నరగా తనపై లైంగిక వాంఛలు తీర్చుకుంటున్నాడని తెలిపింది. అనేక వీడియోలను కూడా ఆమె బైటపెట్టింది. దీంతో ఈ ఘటనపై జనసేన పార్టీ కూడా సీరియస్ గానే రియాక్ట్ అయ్యింది.

దీనిపై ముగ్గురుసభ్యులతో కమిటీ  ను ఏర్పాటు చేసింది.  ఈ ఘటన గురించి స్పష్టత వచ్చే వరకు పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని కూడా తెల్చి చెప్పింది. ఈక్రమంలో అరవ శ్రీధర్ పై కేసు నమోదు కావడం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

Arava Sridhar

