Railway Project: డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో ఏపీకి మంచి రోజులు.. కొత్తగా రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్ట్..

New Railway Project to AP: ఏపీలో అభివృద్ధి పనులకు నిధులు... కొత్త ప్రాజెక్టుల సాధనలో కేంద్రం నుంచి డబ్బులు రాబట్టడంలో కూటమి సర్కారు పైచేయి సాధించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఏపీ ప్రతిపాదనలు రూపుదిద్దుకోవడంతో ఆమోద ముద్ర పడింది. తాజాగా నిడదవోలు నుంచి దువ్వాడకు కొత్త రైల్వేమార్గాన్ని విస్తరించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు సమకూర్చడంతోపాటు... రైల్వే ప్రాజెక్టులను ఇచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సముఖత వ్యక్తంచేసింది. రైల్వే ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన యంత్రాంగం... కేంద్ర కేబినెట్ కు పంపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ నేతృత్వంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించి కీలకమైన రైల్వే ప్రాజెక్టును ఆమోదించారు.
రాజమండ్రి సమీపంలోని నిడదవోలు నుంచి విశాఖపట్నం దగ్గర్లోని దువ్వాడ మధ్య 3, 4వ రైల్వే లైన్లు నిర్మించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 198 కిలోమీటర్లమేర చేపట్టబోతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు 9 వేల 889 కోట్ల రూపాయల నిధులను మంజూరు చేసేందుకు సమ్మతించింది. కేంద్ర కేబినెట్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
రాజమండ్రి-విశాఖ మధ్య నిడదవోలు-దువ్వాడను కలుపుతూ రైల్వే లైన్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న చెన్నై-హౌరా మధ్య ఈ సెక్షన్లో నాలుగు లైన్లు తీసుకురావాలని అధికార యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. ఈ రైల్వే ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏపీలోని తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది.
కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కితే.. తూర్పు సముద్ర తీరంలోని విశాఖపట్నం, గంగవరం, మచిలీపట్నం, కాకినాడ పోర్టులకు అనుసంధానం పెరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మార్గం తూర్పు తీరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే, సరకు రవాణా అధికంగా జరిగే మార్గాల్లో ఒకటిగా ఉందని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ మార్గం సామర్థ్యం ఇప్పటికే 130 శాతానికి చేరుకోవడంతో.. తరచూ రద్దీ, ఆలస్యం పెరుగుతోంది. ప్రతిపాదిత పోర్టులు, పరిశ్రమల విస్తరణ కారణంగా రైల్వే లైను సామర్థ్యం మరింత పెరగనుంది. ప్రాజెక్టులో భాగంగా గోదావరి నదిపై 4.3 కిలోమీటర్ల రైలు వంతెన, 2.67 కిలోమీటర్ల వయాడక్ట్, 3 బైపాస్ల నిర్మాణం చేపట్టబోతున్నారు.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, సరుకు నిల్వ, సరుకు రవాణాకు సదుపాయాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పోర్టులను అనుసంధానం చేయబోతున్నారు. కాకినాడ, మచిలీపట్నం, గంగవరం, విశాఖపట్నం పోర్టులకు అనుసంధానం పూర్తయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తు ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. చెన్నై- హౌరా సెక్షన్లో ఈ రైల్వే ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నారు. రద్దీ కారణంగా ఈ మార్గంలో ఆలస్యం జరుగుతోందని భావించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. రైల్వే లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కొత్తరైల్వే ప్రాజెక్టుతో గోదావరి నదిపై 4.3 కిలోమీటర్ల రైలు వంతెన ఏర్పాటైతే... రద్దీ గణనీయంగా తగ్గుతుందని, ప్రయాణ సమయాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో అనుసంధానాన్ని మెరుగుపడుతుందని, ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని పేర్కొన్నారు. సరుకు రవాణాను పెంచటంతో పాటుగా పారిశ్రామిక వృద్ధికి, ఓడరేవుల ఆధారిత అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని.. అన్నవరం, అంతర్వేది , ద్రాక్షారామం వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలకు వెళ్లే భక్తులకు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర, వికసిత్ భారత్ దిశగా మరో ముందడుగుగా అభివర్ణిస్తూ చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ.. రాజమండ్రి (నిడదవోలు) – విశాఖపట్నం (దువ్వాడ) మూడు, నాలుగో లైన్ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ ట్వీట్ చేశారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)
