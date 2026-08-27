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మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి కేంద్రం బంపరాఫర్..

Nallari Kiran Kumar Reddy: ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చివరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి గవర్నర్ పదవి దక్కనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఇప్పటికే అమిత్ షా కూడా ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన గవర్నర్ల పదవి కాలం ముగయనున్న నేపథ్యంలో పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నేతలకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో నల్లారికి గవర్నర్ పదవి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యం కేంద్రం పెద్దల వద్ద ఉన్నట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:21 AM IST
మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి కేంద్రం బంపరాఫర్..
Image Credit: Kiran Kumar Reddy as Governor (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి కేంద్రం బంపరాఫర్..
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