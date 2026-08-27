/మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి కేంద్రం బంపరాఫర్..

United AP Last Chief Minister Kiran Kumar Reddy: ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చివరి CM, BJP నేత నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి గవర్నర్ పదవి దక్కనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత ఎన్నికల సమయంలో ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి భారతీయ జనతా పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. అంతేకాదు గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాజంపేట నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి స్వల్ప తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు.
ఇక శుక్రవారం ఉజ్బెకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్ పర్యటనకు వెళ్లనున్న ప్రధాన మంత్ర నరేంద్ర మోడీ సెప్టెంబర్ 1న తిరిగి రానున్నారు. ఆ వెంటనే కేంద్ర క్యాబినెట్లో 12 మందిని తొలగించి యూత్కు ఛాన్స్ ఇస్తారనే సమాచారం ఢిల్లీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. ఈ సారి తేజస్వీ సూర్యతో పాటు రాఘవ్ చద్దాకు చోటు కల్పించబోతున్నట్టు సమాచారం.
అదే సమయంలో పలు రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్ల నియామకం, బదిలీలు ఉంటాయని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీఎంగా నల్లారి కిరణ్కుమార్ పనిచేశారు. రాష్ట్ర విభజనను వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన ఆయన,12 మార్చి 2014న జై సమైక్యాంధ్ర పార్టీ పెట్టారు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ కొనసాగింపు కోసమే ఈ పార్టీని బరిలోకి దింపారు. 2014 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీ ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేకపోయింది, ఒక్క స్థానంలో కూడా గెలవలేదు. ఆ తరువాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తిరిగి కాంగ్రెస్ లో చేరిన తర్వాత బీజేపీలో చేరారు. ఆయనకు ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గవర్నర్ పదవి ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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