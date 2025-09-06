English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Chandra Grahan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. పౌర్ణమి గరుడ సేవలపై టీటీడీ సంచలన నిర్ణయం.. డిటెయిల్స్..

Lunar Eclipse effect on Tirumala: సెప్టెంబర్ 7న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఆలయం మూసి వేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే.. తాజాగా.. ప్రతి నెల నిర్వహించే పౌర్ణమి గరుడ సేవపై కూడా అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:07 PM IST
  • తిరుమలపై గ్రహణం ప్రభావం..
  • కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న టీటీడీ..

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
NIRF Ranking 2025: ఇండియాలో టాప్‌10 ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలు ఇవే.. ఇక్కడ చదివితే జాబ్‌ గ్యారెంటి?
12
NIRF Rankings 2025
NIRF Ranking 2025: ఇండియాలో టాప్‌10 ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలు ఇవే.. ఇక్కడ చదివితే జాబ్‌ గ్యారెంటి?
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Mahesh Babu: నాగార్జునని ఘోరంగా అవమానించిన మహేష్ బాబు.. కూరలో కరివేపాకు లాగా..!
5
mahesh babu
Mahesh Babu: నాగార్జునని ఘోరంగా అవమానించిన మహేష్ బాబు.. కూరలో కరివేపాకు లాగా..!
Tirumala Chandra Grahan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. పౌర్ణమి గరుడ సేవలపై టీటీడీ సంచలన నిర్ణయం.. డిటెయిల్స్..

Pournami garuda seva cancelled in Tirumala due to lunar eclipse effect: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా చంద్ర గ్రహణం గురించే చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 7న రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు రేపు మూసి వేయనున్నారని ఆయా ఆలయ అధికారులు ప్రకటన చేశారు.  తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు సైతం గ్రహణం ప్రభావం కారణంగా శ్రీవారి ఆలయాల్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ సాయంత్రం 3:30 గంటల నుంచి, మరుసటి రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున 3:00 గంటల వరకు ఆలయం మూసివేత కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఆలయం మూసివేత సందర్భంగా అన్ని రకాల ఆర్జిత సేవలను, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. సిఫార్సు లేఖలపై జారీచేసే దర్శనాలను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 

అదేవిధంగా.. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత, సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ ఉదయం నుంచి ఆలయంలో శుద్ధి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి, దర్శనాలను యథావిధిగా పునఃప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

Read more: Lunar Eclipse 2025: దర్భలను గ్రహణ సమయాల్లో ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు.. ?.. వీటికి ఆ శక్తి ఎలా వచ్చిందో తెలుసా..?

మరోవైపు చంద్ర గ్రహణం కారణంగా పౌర్ణమి గరుడసేవ రద్దు..

తిరుమల ఆలయంలో ప్రతినెల కూడా పౌర్ణమి రోజున గరువ సేవను నిర్వహిస్తారు. అయితే.. సెప్టెంబర్ 7న చంద్ర గ్రహణం కారణంగా తిరుమలలో పౌర్ణమి గరుడ సేవను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. అదేవిధంగా ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలను కూడా రద్దు చేయడం జరిగిందని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTTD NewsTirupatiTirumala DarshanTirumala temple

Trending News