Srisailam: తిరుమల స్థాయిలో శ్రీశైలం అభివృద్ధి.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు

Chandrababu And Pawan Kalyan Key Orders To Srisailam Temple: తిరుమల తరహాలో శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలని.. దీనికి కావాల్సిన అన్నీ చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధికి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 5, 2025, 02:09 PM IST

Srisailam: తిరుమల స్థాయిలో శ్రీశైలం అభివృద్ధి.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు

Srisailam Temple: జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహాలో శ్రీశైలం ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. ఆలయ అభివృద్ధి కోసం అటవీ శాఖ భూమిని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగి తీసుకోవాలని చెప్పారు. శ్రీశైలం క్షేత్రం అభివృద్ధిపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ కూడా పలు సూచనలు చేశారు.

నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం భ్రమరాంబ మల్లిఖార్జున స్వామి దేవస్థానం అభివృద్దిపై దేవాదాయ, అటవీశాఖలతో సీఎం చంద్రబాబు. సమీక్షలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. జ్యోతిర్లింగం, శక్తిపీఠం కలిగిన దివ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న ఆలయ సమగ్రాభివృద్దిపై చర్చించారు. యేటా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తుండడంతో వారికి మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రణాళికలపై అధికారులతో సీఎం చర్చ చేశారు.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహాలోనే శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా కార్యాచరణ చేయాలని అధికార యంత్రాంగానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఆధ్యాత్మికంగా, పర్యాటక ప్రాంతంగా, పర్యావరణ పరంగా శ్రీశైలం ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సూచించారు. దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం 2 వేల హెక్టార్ల భూమిని దేవాదాయ శాఖకు కేటాయించేలా కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేయాలని నిర్ణయించారు.

శ్రీశైల క్షేత్రానికి జాతీయ రహదారులను  అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. శ్రీశైలంలోని పులుల అభయారణ్యం అభివృద్ధికి సీఎం కొన్ని సూచనలు చేశారు. భక్తుల సంఖ్య ఏటేటా పెరుగుతున్న కారణంగా.. ఆలయ సమగ్రాభివృద్దికి సత్వర చర్యలు అవసరమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తున్న సందర్భంగా సౌకర్యాలు విస్తరించాలని చెప్పారు. శబరిమల సహా ఇతర దేవాలయాల్లో సౌకర్యాలను పరిశీలించి శ్రీశైలాన్ని అభివృద్ది చేద్దామని డిప్యూటీ  సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

