Chandrababu: స్థానిక సంస్థలకు ఊతమిస్తాం.. వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తాం

State Finance Commission: స్థానిక సంస్థల బలోపేతానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్ధిక సాయంతో పాటు సొంత ఆదాయ వనరులు పెంచుకోవాలని.. వేగంగా అభివృద్ధి సాధించడంపై అధికారులు దృష్టి సారించాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. వెనకబడిన, తలసరి ఆదాయం తక్కువ ఉన్న స్థానిక సంస్థలను కేటగిరీలుగా విభజించి.. వాటికి ప్రత్యేక సాయం అందించాలని తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల వర్గీకరణ ప్రక్రియను నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో బుధవారం 5వ రాష్ట్ర ఆర్ధిక సంఘం సభ్యులు ముఖ్యమంత్, డిప్యూటీ సీఎంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్ధిక సంఘం సిఫారసులను ప్రభుత్వానికి అందించారు. స్థానిక సంస్థల బలోపేతానికి ఆర్ధిక-ఆర్ధికేతర అంశాలపై ఆర్ధిక సంఘం సిఫార్సులు చేయగా వాటిని అధ్యయనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ‘పంచాయతీల అభివృద్ధికి సమకూరుతున్న నిధుల మొత్తాన్ని క్రోడీకరించాలి. పంచాయతీల నిర్వహణకు ఏ మేరకు అవసరాలు ఉన్నాయో గుర్తించాలి. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే ఎలా సాయం అందించాలి? స్థానిక సంస్థల్ని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి...? అనే అంశాలపై విధి విధానాలు రూపొందించడానికి వీలు కలుగుతుంది' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
ఉపాధి హామీ పథకం కింద పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం నిధులు ఇస్తుండడంతో ఆ మేరకు ఆస్తుల కల్పన జరుగుతుందో, లేదో అనే విషయాన్ని నిరంతరం పరిశీలించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలు స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా అధికారులు ప్రయత్నించాలని ఆదేశించారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలనూ ఆర్ధికంగా బలోపేతం చేస్తూ.. మరిన్ని ఆదాయార్జన మార్గాలను అన్వేషించాలని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించేలా అవగాహన కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. నిధులు తీసుకోవడంతో పాటు, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకునేలా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ఉద్యోగులు పనిచేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. నిర్వర్తించాలి. స్థానిక సంస్థల్లో విధులు నిర్వహించే వారు సమర్థవంతంగా పని చేస్తే... ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది. ఆర్ధిక సంవత్సరం చివరికి పంచాయతీల్లోనూ, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లోనూ ఆడిటింగ్ పూర్తి చేయాలి’ అన్నారు.
స్థానిక సంస్థలు ఆస్తి పన్నుల వసూళ్లు ఎంత జరిగాయి? ఇంకెంత బకాయిలు ఉన్నాయో లెక్కలు తేల్చాలని అధికారులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. ప్రజలు చెల్లించే పన్నుల వివరాలు ప్రతీది ఆన్లైన్ చేయాలని చెప్పారు. గ్రామస్తులకు, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలకు ఇబ్బందిలేని విధానాన్ని తీసుకురావాలని తెలిపారు.
