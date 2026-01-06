AP Investments: ఏపీలో రూ.8.55 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు.. సీఎం చంద్రబాబు హర్షం

AP Investments: 'ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2025 ఏడాదిలో రాష్ట్రం కోసం అందరూ అద్భుతంగా పని చేశారు. గత ప్రభుత్వ పాలనలో పోయిన బ్రాండ్ తిరిగి వచ్చింది. రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి. భారీ పరిశ్రమలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి' అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. టాటా, జిందాల్, బిర్లా, అదానీ, రిలయన్స్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాయని గుర్తుచేశారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో 14వ ఎస్ఐపీబీ (రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రొత్సాహక బోర్డు) సమావేశం నిర్వహించగా.. పలు కీలక అంశాలపై చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా వివిధ ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రొత్సాహక బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. 13 సమావేశాల్లో రూ.8.55 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు, 8.23 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపిన విషయాన్ని వివరించారు. పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఇంధన రంగాల్లో వివిధ పెట్టుబడులను బోర్డు ఆమోదించనుంది.
2025 ఏడాదిలో పెట్టుబడులు అద్భుతంగా వచ్చాయని... అదే ఉత్సాహంతో 2026లో పనిచేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి మంత్రులు, అధికారులు అద్భుతంగా పని చేశారంటూ ప్రశంసించారు. ఏ చిన్న పొరపాటు తావివ్వకుండా మంత్రులు, అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్ రంగంలో అద్భుతంగా పనిచేశామని.. 13 పైసలు విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించినట్లు వెల్లడించారు. రూ.4,500 కోట్ల ట్రూఅప్ ఛార్జీల భారాన్ని ప్రజలపై వేయకుండా ప్రభుత్వమే భరించాలని నిర్ణయించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
'విద్యుత్ కొనుగోళ్ల ధరలను కూడా తగ్గించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. 2029 నాటికి విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను రూ.3.70కు తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ప్రజలపై విద్యుత్ ఛార్జీల భారం పడకుండా చూడడం నాకు చాలా సంతోషాన్నిచ్చింది' అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. 'విద్యుత్ రంగంలో మనం చేసిన కృషితోనే డేటా సెంటర్లు వచ్చాయి. విద్యుత్ రంగంతోపాటు వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు బాగా వచ్చాయి. దావోస్ సదస్సుకు వెళ్లాం ఏపీ బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయగలిగాం.. విదేశీ కంపెనీలను ఆకర్షించగలిగాం' అని వెల్లడించారు. సక్సెస్ ఇచ్చే కిక్ అద్భుతంగా ఉంటుంది... ఆ కిక్ కోసం అందరూ పని చేయాలని.. స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్లో ఫలితాలు రావాలనే లక్ష్యంతో పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రులు నారా లోకేష్, అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్, గొట్టిపాటి రవి, అనగాని సత్యప్రసాద్, నారాయణ, టీజీ భరత్, కందులు దుర్గేష్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, వాసంశెట్టి సుభాష్, సీఎస్ విజయానంద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.
