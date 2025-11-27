English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Tirumala: తిరుమల ఆధ్యాత్మిక వైభవం ప్రపంచవ్యాప్తం చేస్తాం: చంద్రబాబు

Chandrababu Announces We Will Spread Tirumala Vibes: కోరిన కోరికలు తీర్చే తిరుమల శ్రీవారి వైభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తిరుమల తరహాలో ప్రధాన దేవాలయాల్లో సేవలు అందించాలని సూచించారు. టీటీడీకి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:37 PM IST

Tirumala Temple: తిరుమల క్షేత్ర ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేస్తామని.. టీటీడీ సేవలు విస్తరిస్తామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆధ్యాత్మికం, అన్నదానం, విద్య, వైద్యానికి చిరునామాగా టీటీడీ నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. శ్రీవారి సేవకులుగా వైద్య నిపుణులకు అవకాశం ఇస్తామని తెలిపారు. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలకు పటిష్టంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రధాన దేవాలయాల్లో తిరుమల తరహా విధానాలు అమలు చేయాలని సూచించారు. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుల కమిటీల పర్యవేక్షణలో కొత్త దేవాలయాల నిర్మాణం ఉండాలని.. పురాతన దేవాలయాల జీర్ణోద్ధరణకు టీటీడీ కార్యాచరణ చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Sarpanch Elections: ఎకరం భూమి, రూ.50 వేలు ఇస్తా.. గ్రామస్తులకు సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి వరాల జల్లు

గురువారం సచివాలయంలో దేవాదాయశాఖ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షలో టీటీడీకి, దేవాదాయ శాఖకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రపంచ నలుమూలలా తిరుమల తిరుపతి ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని చాటేలా కార్యక్రమాలు రూపొందించాలని టీటీడీకి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ఆధ్యాత్మికం, అన్నదానం, విద్య, వైద్యానికి చిరునామాగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మారాలని సూచించారు. తిరుమలలో అనుసరించే అత్యుత్తమ విధానాలను రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన దేవాలయాల్లో అమలు చేసేందుకు ఆలోచన చేయాలని చెప్పారు.

Also Read: KTR vs Revanth Reddy: బీసీ రిజర్వేషన్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని మోసం.. బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

ప్రసాదం తయారీ, క్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం సహా వివిధ అంశాల్లో తిరుమల విధానాలను అనుసరించాలని దేవాదాయశాఖకు సీఎం చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు. ప్రసాదాల తయారీ కోసం ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలని చెప్పారు. తిరుమలలో భక్తుల నిర్వహణకు సంబంధించి సాంకేతికతను వినియోగించాలని సూచించారు. దర్శనం సులభంగా కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు ఉండాలని తెలిపారు. టీటీడీ భక్తుల పోర్టల్ ను ఆర్టీజీఎస్ తో అనుసంధానించాలని ఆదేశించారు.

Also Read: Harish Rao: కేసీఆర్‌కు కాంగ్రెస్ నాయకులకు పోలిక లేదు: హరీశ్‌ రావు

తిరుపతిలో ఉన్న ఆస్పత్రులన్నీ ఓ మోడల్‌గా అభివృద్ధి  చేయాలని, స్విమ్స్, రుయా, బర్డ్ ఆస్పత్రులను అనుసంధానిస్తూ మెరుగైన వసతులు కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి ఆస్పత్రుల తరహాలోనే వీటి నిర్వహణ కూడా చేపట్టాలని సూచించారు. అత్యుత్తమ వైద్య నిపుణులైన డాక్టర్లను కూడా శ్రీవారి సేవకులుగా ఆహ్వానించి ఈ ఆస్పత్రుల ద్వారా వైద్య సేవ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని టీటీడీని ఆదేశించారు. అత్యవసర సమయాల్లో క్యూలైన్లలోని భక్తులను వేగంగా ఆస్పత్రులకు తరలించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. 

తిరుమలలో కాలుష్య నివారణకు ఈవీ వాహనాలు వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ అధికార యంత్రాంగానికి సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను నిర్వహించాలని.. అన్ని సేవల్నీ వాట్సప్ గవర్నెన్సు లోకి తీసుకువచ్చి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచాలని తెలిపారు. వైకుంఠ ఏకాదశికి పటిష్టంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఎక్కడా సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా చూసుకోవాలని టీటీడీకి దిశానిర్దేశం చేశారు. వీలైనంత మంది ఎక్కువ భక్తులు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలు చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuTirumala VibesWorld WideAmaravatiAndhra Pradesh

