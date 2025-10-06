Chandrababu Gift: విద్యార్థులకు సీఎం చంద్రబాబు గుడ్ న్యూస్.. పావలా వడ్డీకే విదేశీ విద్యా రుణాలు

25 Paisa Interest Foreign Education Loan: ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేయాలనుకునే విద్యార్ధులకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మరో వరం ప్రకటించారు. విదేశాల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు పావలా వడ్డీకే బ్యాంకు రుణాలు ఇస్తామని శుభవార్త తెలిపారు. ఈ సరికొత్త పథకాన్ని రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. ఎలాంటి పరిమితి లేకుండా.. ఎంతమంది విద్యార్ధులైనా చదువుకునే వీలుండాలని స్పష్టం చేశారు. విదేశాల్లో డిగ్రీ, పీజీ చదవాలనుకునే ప్రతీ విద్యార్ధికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని సీఎం తెలిపారు. ఐఐటీ, ఐఐఎం నీట్ వంటి ఉన్నత విద్య చదవాలనుకునే వారికి కూడా పావలా వడ్డీకే రుణం పథకం వర్తింపచేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. వాటిలో 4 శాతం వడ్డీకే బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వడంత పాటు దానికి ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇస్తుందని వెల్లడించారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో సోమవారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ సంక్షేమంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విదేశీ విద్యకు పావలా వడ్డీ రుణం పథకాన్ని ప్రకటించారు. 14 ఏళ్లలో రుణాన్ని చెల్లించుకునే వెసులుబాటు ఇస్తామని తెలిపారు. బీసీ విద్యార్ధులు ఐఐటీ, నీట్లో కోచింగ్ కోసం రాష్ట్రంలోని రెండు ప్రాంతాల్లో శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. అన్ని హాస్టళ్లను రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలుగా మార్చేందుకు అధ్యయనం చేయాలని, దీనిపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. దీనివలన విద్యార్ధులకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు, సౌకర్యాల కల్పనతో పాటు ఏడాదిలోగా మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని చెప్పారు. గురుకులాల్లో పరిశుభ్రత ఉండాలని, విద్యార్ధుల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు.
నసనకోట, ఆత్మకూరు బీసీ బాలికల పాఠశాలను రూ.2.65 కోట్లతో జూనియర్ కాలేజీగా ఉన్నతీకరించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. తల్లికి వందనం పథకం నుంచి స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్, టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్కు నిధులు ఇస్తామని ప్రకటించారు. విద్యా వ్యవస్థలో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వైఎస్ జగన్ హయాంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్ధులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూ.1,700 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్ధులే రూ.900 కోట్లు చెల్లించారని అధికారులు తెలిపారు. ఇంకా యాజమాన్యాలకు సుమారు రూ.800 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని చెప్పారు.
వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ విధానాన్ని అమలు చేసే బాధ్యత తీసుకోవాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇమామ్లు, పాస్టర్లకు బకాయిలు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే విడుదల చేయాలని.. హజ్ యాత్రకు దరఖాస్తుల గడువును పెంచాలని సూచించారు. ఆదరణ-3 కింద ఆయా కుల వృత్తులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలని సీఎం చెప్పారు. రజకులకు గ్యాస్తో పనిచేసే ఇస్త్రీ పెట్టెలు, రాయితీ సిలిండర్లు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపారు. నెల్లూరు, ఏలూరు, కర్నూలు బీసీ భవనాల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు.
