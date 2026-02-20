English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Babu Delhi Tour: నేడు ఢిల్లీకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..ఏఐ సదస్సుకు హాజరు..

Chandrababu Delhi Tour:  ఢిల్లీలో  ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమ్మిట్‌ లో హజరయ్యేందుకు AP సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ ఢిల్లీ వెళ్లారు.  ఏపీని సాంకేతిక హబ్‌గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ పర్యటనలో  ఆయన.. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ అవుతారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:20 PM IST

Babu Delhi AI Summit:  ఉదయం జైపూర్‌ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. తర్వాత భారత్‌ మండపంలో జరుగుతున్న ఏఐ సమ్మిట్‌కు వెళ్లారు.  ఉదయం  ఫ్యూయలింగ్‌ ఇండియాస్‌ ఎకనమిక్‌ గ్రోత్‌  అనే అంశంపై జరిగే ప్లీనరీ సెషన్‌లో ఆయన అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ, కేంద్ర మంత్రి జితిన్‌ ప్రసాద్, టీసీఎస్‌ ప్రతినిధులతో కలిసి పాల్గొన్నారు.  అనంతరం ఏపీలో ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్థి కల్పనకు సంబంధించిన కొన్ని ఎంవోయూలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుదుర్చుకోనుంది. 

ఏఐ, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ అంశాల్లో ఏపీలోని 10 లక్షల మంది యువతకు నైపుణ్యాలు కల్పించేలా ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ ఐబీఎంతో ఒప్పందం చేసుకోనుంది. క్వాంటమ్‌తో పాటు ఏఐ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు కోసం యూనిసీసీ సంస్థతో, క్వాంటమ్‌ ఏఐ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు కోసం ఎన్‌ఐఈఎల్‌ఐటీతోనూ ఎంవోయూ కుదుర్చుకోనుంది.

మద్యాహ్నం 12 గంటలకు వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరం నిర్వహించే రౌండ్‌ టేబుల్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు ఏఐ సమ్మిట్‌ వేదిక వద్దే యూకే ప్రతినిధి బృందంతోనూ భేటీ అవుతారు. అనంతరం  ఆరాంకో ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు  భేటీ అవుతారు. అనంతరం ఢిల్లీ నుంచి బయల్దేరి అమరావతికి చేరుకుంటారని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

Babu Delhi TourChandrababu Naidu Delhi TourChandrababu Attend AI SummitChandrababu Naidu Delhi tour ScheduleChandra Babu Met Central Minister

