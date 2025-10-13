English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

CM Chandrababu Diwali Gift To Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు దీపావళి కానుక అందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఎత్తున పదోన్నతులు కల్పించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 07:23 PM IST

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Govt Employees Diwali Gift: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. కీలకమైన డీఏ, జీతాల పెంపు, పీఆర్‌సీ వంటి ప్రధాన డిమాండ్లు కాకుండా ఉద్యోగుల పదోన్నతులు చేపట్టేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పదోన్నతులు కల్పించేందుకు మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. ఉప సంఘం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: RK Roja: నారా వారి సారా పాలన నశించాలి.. చంద్రబాబుపై ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌

గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల కల్పనకు ఏపీ ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలోనే పదోన్నతుల కల్పనపై అధ్యయనానికి మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పది మంది మంత్రులతో సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జీవోఎం కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు చోటు కల్పించింది. జీవోఎం కమిటీలో సభ్యులుగా మంత్రులు డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి, పయ్యావుల కేశవ్, నారాయణ, సత్యకుమార్ యాదవ్, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, గొట్టిపాటి రవి, గుమ్మిడి సంధ్యారాణి ఉన్నారు.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

నియామకమైన ఏపీ మంత్రివర్గ ఉప సంఘం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి పదోన్నతులు ఇచ్చే విభాగాలు, పద్దతులపై అధ్యయనం చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇంటర్మిడియరీ పోస్టులు సృష్టిస్తే  వాటికి పే స్కేల్ నిర్ణయించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇంటర్మిడియరీ పోస్టుల సృష్టిపై చర్చించాలని జీవోఎంను ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇతర విభాగాల్లో ఒకే పనిస్వభావం కల్గిన ప్రమోషన్ ఛానల్ కల్పించే అంశంపై అధ్యయనం చేయాలని మంత్రివర్గ ఉప సంఘానికి సూచించింది.

Also Read: PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

పదోన్నతులు ఖరారు చేసేందుకు సంబంధిత విభాగాలకు సూచనలు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పదోన్నతుల తర్వాత హేతుబద్దీకరణ నిబంధనల ప్రకారం ఖాళీలు భర్తీ చేసే పద్దతిపై ఉప సంఘం చర్చ చేయనుంది. వీలైనంత త్వరగా అధ్యయనం పూర్తి చేసి  సిఫార్సులతో నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Diwali giftgovt employeesVillage secretariatWard SecretariatSachivalaya Employees

