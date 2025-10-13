Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Govt Employees Diwali Gift: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. కీలకమైన డీఏ, జీతాల పెంపు, పీఆర్సీ వంటి ప్రధాన డిమాండ్లు కాకుండా ఉద్యోగుల పదోన్నతులు చేపట్టేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పదోన్నతులు కల్పించేందుకు మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. ఉప సంఘం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల కల్పనకు ఏపీ ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలోనే పదోన్నతుల కల్పనపై అధ్యయనానికి మంత్రి వర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పది మంది మంత్రులతో సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జీవోఎం కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు చోటు కల్పించింది. జీవోఎం కమిటీలో సభ్యులుగా మంత్రులు డోలా బాల వీరాంజనేయస్వామి, పయ్యావుల కేశవ్, నారాయణ, సత్యకుమార్ యాదవ్, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, గొట్టిపాటి రవి, గుమ్మిడి సంధ్యారాణి ఉన్నారు.
నియామకమైన ఏపీ మంత్రివర్గ ఉప సంఘం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి పదోన్నతులు ఇచ్చే విభాగాలు, పద్దతులపై అధ్యయనం చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇంటర్మిడియరీ పోస్టులు సృష్టిస్తే వాటికి పే స్కేల్ నిర్ణయించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇంటర్మిడియరీ పోస్టుల సృష్టిపై చర్చించాలని జీవోఎంను ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇతర విభాగాల్లో ఒకే పనిస్వభావం కల్గిన ప్రమోషన్ ఛానల్ కల్పించే అంశంపై అధ్యయనం చేయాలని మంత్రివర్గ ఉప సంఘానికి సూచించింది.
పదోన్నతులు ఖరారు చేసేందుకు సంబంధిత విభాగాలకు సూచనలు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పదోన్నతుల తర్వాత హేతుబద్దీకరణ నిబంధనల ప్రకారం ఖాళీలు భర్తీ చేసే పద్దతిపై ఉప సంఘం చర్చ చేయనుంది. వీలైనంత త్వరగా అధ్యయనం పూర్తి చేసి సిఫార్సులతో నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
