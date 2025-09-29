English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chandrababu: కరువు రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను చేయడమే నా లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Dream Is Make Andhra Pradesh Drought Free: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కరువు రహిత రాష్ట్రంగా చేయడం తన లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ప్రతి చెరువు నిండాలి.. భూగర్భ జలాలు పెరగాలని అధికారులకు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా జల వనరుల శాఖపై సమీక్ష చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:55 PM IST

Chandrababu: కరువు రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను చేయడమే నా లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

Drought Free AP: వర్షాకాలం ముగిసేలోపు రాష్ట్రంలోని అన్ని చెరువులను రిజర్వాయర్లతో పాటు నింపాలని కలెక్టర్లు, జలవనరుల శాఖ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. అన్ని చెరువులను అనుసంధానిస్తూ ఈ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. భూగర్భ జలాలు పెరగాలి.. కరువు అనేది తలెత్తకూడదని స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్లే బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నింటిని నింపాలని చెప్పారు.

అమరావతిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్లు, జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని జలవనరులపై సమీక్ష చేసి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాయలసీమ వరకు చూస్తే ఇంకా 9 టీఎంసీల నీటిని చెరువుల్లో నింపాల్సి ఉందని గుర్తుచేశారు. కృష్ణా, గోదావరి నుంచి రోజూ వేల క్యూసెక్కుల వరద జలాలు సముద్రంలో కలుస్తుంటే.. మరోవైపు 200 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకునేందుకు పోరాడాల్సి వస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

నీటి విలువ గుర్తించి పనిచేయాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. గతంలో అన్నాహజారే, రాజేంద్రసింగ్ వంటి వారితో భూగర్భజలాలు పెంచడానికి, నీటి భద్రతకు ఎన్నో చర్యలు చేపట్టినట్టు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. అన్ని జిల్లాల్లో రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయని వాటితో పాటు చిన్నచిన్న చెరువులు నింపడం కూడా ముఖ్యమేనని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో 19 లక్షల వరకు వ్యవసాయ పంపుసెట్లు ఉన్నాయని.. వాటి ద్వారా లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జరుగుతోందని దీనికి భూగర్భ జలాలు పెంచడం తప్పనిసరి అని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

మేజర్, మీడియం రిజర్వాయర్ల సామర్ధ్యం 1,106 టీఎంసీలు ఉంటే ప్రస్తుతం 965 టీఎంసీల నీటిని నింపినట్టు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. గతేడాది ఇదే సమయానికి 907 టీఎంసీల మేరకు మాత్రమే నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. మరో 13 శాతం మేర రిజర్వాయర్లు నింపాల్సి ఉందని చెప్పారు. రాయలసీమ వరకు చూస్తే మేజర్ రిజర్వాయర్లు 17 శాతం, మీడియం రిజర్వాయర్లు 22 శాతం నిండాల్సి ఉందని వెల్లడించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuIrrigation projectsTanksAmaravatiAndhra Pradesh

