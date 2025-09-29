Drought Free AP: వర్షాకాలం ముగిసేలోపు రాష్ట్రంలోని అన్ని చెరువులను రిజర్వాయర్లతో పాటు నింపాలని కలెక్టర్లు, జలవనరుల శాఖ అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. అన్ని చెరువులను అనుసంధానిస్తూ ఈ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. భూగర్భ జలాలు పెరగాలి.. కరువు అనేది తలెత్తకూడదని స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్లే బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నింటిని నింపాలని చెప్పారు.
అమరావతిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్లు, జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని జలవనరులపై సమీక్ష చేసి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాయలసీమ వరకు చూస్తే ఇంకా 9 టీఎంసీల నీటిని చెరువుల్లో నింపాల్సి ఉందని గుర్తుచేశారు. కృష్ణా, గోదావరి నుంచి రోజూ వేల క్యూసెక్కుల వరద జలాలు సముద్రంలో కలుస్తుంటే.. మరోవైపు 200 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకునేందుకు పోరాడాల్సి వస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
నీటి విలువ గుర్తించి పనిచేయాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. గతంలో అన్నాహజారే, రాజేంద్రసింగ్ వంటి వారితో భూగర్భజలాలు పెంచడానికి, నీటి భద్రతకు ఎన్నో చర్యలు చేపట్టినట్టు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. అన్ని జిల్లాల్లో రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయని వాటితో పాటు చిన్నచిన్న చెరువులు నింపడం కూడా ముఖ్యమేనని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో 19 లక్షల వరకు వ్యవసాయ పంపుసెట్లు ఉన్నాయని.. వాటి ద్వారా లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జరుగుతోందని దీనికి భూగర్భ జలాలు పెంచడం తప్పనిసరి అని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.
మేజర్, మీడియం రిజర్వాయర్ల సామర్ధ్యం 1,106 టీఎంసీలు ఉంటే ప్రస్తుతం 965 టీఎంసీల నీటిని నింపినట్టు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. గతేడాది ఇదే సమయానికి 907 టీఎంసీల మేరకు మాత్రమే నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. మరో 13 శాతం మేర రిజర్వాయర్లు నింపాల్సి ఉందని చెప్పారు. రాయలసీమ వరకు చూస్తే మేజర్ రిజర్వాయర్లు 17 శాతం, మీడియం రిజర్వాయర్లు 22 శాతం నిండాల్సి ఉందని వెల్లడించారు.
