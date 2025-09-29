English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Employees Gift: మహిళలకు మరో పండుగ గిఫ్ట్‌.. చంద్రబాబు ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Chandrababu Festival Gift To These Employees: వరుస పండుగల నేపథ్యంలో అంతటా కోలాహల వాతావరణం ఉంది. ఉద్యోగులు కూడా భారీ ఆశల్లో ఉన్నారు. వారితోపాటు డ్వాక్రా మహిళలు కూడా ఆశగా ఎదురుచూస్తుండగా.. చంద్రబాబు తీపి కబురు అందించారు. డ్వాక్రా మహిళలకు ఏమిచ్చారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 03:35 PM IST

Employees Gift: మహిళలకు మరో పండుగ గిఫ్ట్‌.. చంద్రబాబు ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Employees Gift: హిందూ క్యాలెండర్‌లో అతి పెద్ద పండుగలు దసరా, దీపావళి రావడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ ఆశల్లో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే పొదుపు సంఘాల మహిళలు (డ్వాక్రా) కూడా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉద్యోగులకు కాకుండా డ్వాక్రా మహిళలకు చంద్రబాబు భారీ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చారు. రుణాలతోపాటు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. డ్వాక్రా మహిళలకు తీపి కబురు అందిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. పావలా వడ్డీతోపాటు విద్యాలక్ష్మి, కల్యాణలక్ష్మి వంటివి అమలు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: YSRCP: ద‌ళిత వ్య‌తిరేకి చంద్ర‌బాబుని త‌రిమేద్దాం: వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపు

రుణ సదుపాయం
డ్వాక్రా మహిళలు తమ పిల్లల చదువు, ఆడబిడ్డల వివాహాలకు పావలా వడ్డీకే రూ.లక్ష రుణం పొందే అవకాశం. స్త్రీనిధి కింద రుణ సహాయం చేస్తారు. రెండు కొత్త పథకాలకు త్వరలో శ్రీకారం చుట్టనుంది.

పథకానికి అర్హులు వీరే..
==> డ్వాక్రా సంఘంలో నమోదై కనీసం ఆరు నెలలు గడిచిన సభ్యురాలు
==> ఇప్పటికే బ్యాంకు లింకేజీ, స్త్రీనిధి, ఇతర మార్గాల్లో తీసుకున్న అప్పును చెల్లించే వారు
==> బయోమెట్రిక్ ఆధారంగా అమలు చేస్తారు.

Also Read: YSRCP Digital Book: కార్యకర్తల రక్షణ కోసం వైఎస్సార్సీపీ డిజిటల్ బుక్.. ఏమిటో తెలుసా?

ఎన్టీఆర్ విద్యాలక్ష్మి పథకం
==> గరిష్ఠంగా ఇద్దరు పిల్లల చదువులకు సహాయం
==> రూ.10 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు రుణసాయం అందిస్తారు.
==> పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో పిల్లల ఫీజుకు అనుగుణంగా అవసరమైన మొత్తం పొందవచ్చు
==> 4 శాతం వడ్డీ (పావలా వడ్డీ)కి ఇస్తారు.
==> తీసుకున్న మొత్తానికి అనుగుణంగా చెల్లింపు వాయిదాల సంఖ్య ఉంటుంది. గరిష్ఠంగా 48 వాయిదాల్లో చెల్లించాలి.
==> అడ్మిషన్ లెటర్, ఫీజు చెల్లింపు విధానం, ఇన్‌స్టిట్యూట్ వివరాలు, రశీదు సమర్పించాలి
==> దరఖాస్తు చేసుకున్న 48 గంటల్లో సభ్యురాలి బ్యాంకు ఖాతాలో నేరుగా నగదు జమ

Also Read: Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను తీర్చాడు'

ఎన్టీఆర్ కల్యాణలక్ష్మి
==> డ్వాక్రా మహిళా సభ్యురాలి కుమార్తె వివాహానికి కల్యాణ లక్ష్మి పథకం వర్తింపు
==> అవసరానికి అనుగుణంగా రూ.10 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు రుణంగా తీసుకునే వెసులుబాటు
==> 4 శాతం వడ్డీ (పావలా వడ్డీ)కి ఇస్తారు.
==> తీసుకున్న మొత్తానికి చెల్లింపులు వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించాలి. గరిష్ఠంగా 48 వాయిదాల్లో చెల్లించాలి.
==> వివాహ పత్రిక, ఈవెంట్ నిర్వహణకు సంబంధించిన పత్రం, పెళ్లి ఖర్చు అంచనా వ్యయం పత్రాలను సమర్పించాలి
==> వివాహానికి సంబంధించిన వివరాల పరిశీలన అనంతరం నేరుగా సభ్యురాలి బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు జమ

Also Read: Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు

