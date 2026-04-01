Amaravati: అమరావతిని ఎవరూ టచ్‌ చేయలేరు.. అంగుళం కదపలేరు: సీఎం చంద్రబాబు

Amaravati Capital Bill: ఏపీ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన బిల్లును లోక్సభ ఆమోదించిన నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక అమరావతిని ఎవరూ టచ్ చేయలేరని ప్రకటించారు. ఒక్క అంగుళం కూడా కదపలేరని స్పష్టం చేశారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి అని తెలిపారు. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం ఒక చరిత్రగా ప్రకటించారు. భవిష్యత్లోనే అమరావతిని ఎవరూ టచ్ చేయలేరని.. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి ఉంటుందని తెలిపారు.
నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరులో ఫించన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం నిర్వహించిన ప్రజా వేదిక సభలో సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐదేళ్లు అరాచక, విధ్వంస పాలన సాగిందని వైఎస్ జగన్ పేరు ప్రస్తావించకుండా విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ మూడు ముక్కలాట, మూడు రాజధానుల నినాదంతో అమరావతిపై దుష్ప్రచారం చేశారని మండిపడ్డారు. అమరావతికి చట్టబద్దత కోసం తీర్మానం చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా అసెంబ్లీ సమావేశం నిర్వహిస్తే మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రాలేదని గుర్తుచేశారు.
ప్రజామోదం పొందిన రాజధాని అమరావతి విషయంలో ఇంత కక్ష పెట్టుకోవడాన్ని ఏమనాలి? అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. అలాంటప్పుడు ఆ పార్టీ ఎందుకు? ఇలాంటి నాయకులతో ఎవరికీ ఉపయోగం అని నిలదీశారు. ఎవరు ఏం చేసినా భవిష్యత్లో రాజధాని అమరావతిని అంగుళం కూడా కదపలేరు అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరని స్పష్టం చేశారు.
లోక్సభలో అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ బిల్లు ఆమోదం పొందడంపై నారా లోకేశ్ స్పందించారు. 'నా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్-నా రాజధాని అమరావతి అని ఐదుకోట్ల ఆంధ్రులు గర్వంగా నినదించే చారిత్రాత్మకమైన రోజుకు దేశ పార్లమెంటు వేదిక కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకే రాష్ట్రం-ఒకే రాజధాని నినాదంతో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ విధానంతో రాజధానిగా అమరావతిని నిర్ణయిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ చేసిన ఏకగ్రీవ తీర్మానానికి చట్టబద్ధత కల్పించే అమరావతి బిల్లు పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టి, ఆమోదించడం కోట్లాది ప్రజలు గర్వించదగ్గ సందర్భం. కేంద్రప్రభుత్వానికి, మద్దతుగా నిలిచిన పార్టీలకు కృతజ్ఞతలు. ఇది ఐదుకోట్ల ఆంధ్రుల ఆకాంక్ష అమరావతి విజయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విజయం. ఇది రైతుల త్యాగాలకు దక్కిన దైవ ఆశీస్సులు.. శాంతియుత పోరాటానికి దక్కిన ఫలితం. కోట్లాది ప్రజల కోరికను గౌరవించిన కేంద్రం ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవ రాజధానిగా చరిత్ర-సంస్కృతికి ఆలవాలమైన అమరావతిని నిలిపింది. జై ఆంధ్రప్రదేశ్..జయహో అమరావతి' అని నారా లోకేశ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
