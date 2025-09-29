English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YSRCP: ద‌ళిత వ్య‌తిరేకి చంద్ర‌బాబుని త‌రిమేద్దాం: వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపు

Chandrababu Is Anti Dalit CM YSRCP Fire: దళిత వ్యతిరేకి చంద్రబాబు అని.. అతడిని తరిమేద్దామని వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపునిచ్చారు. ఎస్సీలంటే ఆయ‌న‌కు ఎప్పుడూ చిన్న‌చూపే అని ప్రకటించారు. టీడీపీ నాయకులది అదే విధానమని వైఎస్సార్‌సీపీ తెలిపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 03:06 PM IST

Trending Photos

Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
Free Bus Scheme: మహిళలకు పండగ వేళ భారీ శుభవార్త.!. ఇక మీదట ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత బస్సు పథకం.. డిటెయిల్స్..
6
Free Bus
Free Bus Scheme: మహిళలకు పండగ వేళ భారీ శుభవార్త.!. ఇక మీదట ఆ బస్సుల్లో కూడా ఉచిత బస్సు పథకం.. డిటెయిల్స్..
YSRCP: ద‌ళిత వ్య‌తిరేకి చంద్ర‌బాబుని త‌రిమేద్దాం: వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపు

YSRCP: ద‌ళితులంటే చంద్ర‌బాబుకి ఇప్ప‌టికీ చిన్న‌చూపేన‌ని, ఎన్నిసార్లు ముఖ్య‌మంత్రిగా చేసినా ద‌ళితులపై ఆయ‌న ఆలోచ‌న‌ల్లో మార్పు రావ‌డం లేద‌ని  వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయ‌కులు తెలిపారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ జ‌గ‌న్ రాజధాని అమ‌రావ‌తిలో ద‌ళితుల‌కు ఇళ్ల ప‌ట్టాలిచ్చి గౌర‌విస్తే.. చంద్ర‌బాబు వాటిని ఊడ‌పీకారని ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. విద్య ద్వారా వెనుక‌బ‌డిన వ‌ర్గాల‌ను పైకి తీసుకురావాల‌ని తపించే  తండ్రీకొడుకులు వైఎస్సార్‌, వైఎస్ జ‌గ‌న్ అని తెలిపారు. చ‌దువుల విప్ల‌వాన్ని వారిద్దరూ సృష్టిస్తే.. చంద్ర‌బాబు విద్యా రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడ‌ని మండిపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: YSRCP Digital Book: కార్యకర్తల రక్షణ కోసం వైఎస్సార్సీపీ డిజిటల్ బుక్.. ఏమిటో తెలుసా?

తాడేప‌ల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాల‌యంలో గుర్రం జాషువాకు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, టీజేఆర్ సుధాక‌ర్ బాబు, క‌న‌కారావు, వెలంప‌ల్లి శ్రీనివాస్‌, మ‌నోహ‌ర్‌రెడ్డి, జ‌ల్లా సుద‌ర్శ‌న్‌ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ప్రసంగిస్తూ చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ఫీజు రీయింబ‌ర్స్‌మెంట్ ప‌థ‌కానికి నిధులు కేటాయించ‌కుండా వేధిస్తున్నాడ‌ని, నాడు-నేడు ద్వారా ప్ర‌భుత్వ బడుల‌ను ఆధునీక‌రిస్తే పెండింగ్ ప‌నుల‌ను చంద్ర‌బాబు మూల‌న ప‌డేశాడ‌ని ఆరోపించారు. మెడిసిన్ చ‌దివి డాక్ట‌ర్ కావాల‌న్న బీసీ పేద విద్యార్థుల క‌ల‌ను చిదిమేసేలా మెడిక‌ల్ కాలేజీల‌ను ప్రైవేటుప‌రం చేస్తున్నాడ‌ని చంద్రబాబుపై వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను తీర్చాడు'

కవి గుర్రం జాషువా మాదిరిగానే దివంగ‌త వైఎస్సాఆర్‌ కూడా ఆలోచించి చ‌ద‌వుల ద్వారా స‌మాజంలో వెనుక‌బాటుత‌నాన్ని పార‌దోల‌వ‌చ్చ‌ని న‌మ్మారని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు తెలిపారు. పేద‌, వెనుక‌బ‌డిన వ‌ర్గాలకు ఫీజు రీయింబ‌ర్స్‌మెంట్ ప‌థ‌కాన్ని తీసుకొచ్చి ఉన్న‌త చ‌దువులు చ‌దివించారని గుర్తుచేశారు. ఆయ‌న స్ఫూర్తిని మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎ‌స్ జ‌గ‌న్ ముందుకు తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. కులం, మతం, ప్రాంతం చూడ‌కుండా రాజ‌కీయాలు చేయ‌కుండా ఎన్నో సంక్షేమ ప‌థ‌కాలు అంద‌జేసి ద‌ళితుల‌కు వెన్నుద‌న్నుగా నిలిచారని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు కొనియాడారు.

Also Read: Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు

చంద్ర‌బాబు నియంత పాల‌న సాగిస్తున్నారని.. రెడ్‌బుక్ పేరుతో వెనుక‌బ‌డిన వ‌ర్గాల మీద దాడుల‌కు తెగ‌బ‌డుతున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తండ్రీకొడుకులు వైఎస్సార్‌, వైఎ‌స్ జ‌గ‌న్ తీసుకొచ్చిన చ‌దువుల విప్ల‌వాన్ని చంద్ర‌బాబు నాశ‌నం చేశాడని మండిపడ్డారు. పేద‌ల కోసం వైఎ‌స్ జ‌గ‌న్ నిర్మించిన మెడిక‌ల్ కాలేజీల‌ను ప్రైవేటుప‌రం చేసి చంద్రబాబు పేద విద్యార్థుల ఆశ‌ల‌ను చిదిమేశారని తెలిపారు. ప్ర‌శ్నించే గొంతుల‌ను పోలీసుల‌ను ఉప‌యోగించి అక్ర‌మ కేసులు బ‌నాయించి అణ‌చివేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విద్య‌, వైద్యం, ప‌రిశ్ర‌మ‌లు, పోర్టులు, రోడ్లు, ఆల‌య భూముల‌ను ప్రైవేటు వ్య‌క్తుల చేతుల్లో పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఎవ‌రెన్ని నిర్బంధాలకు గురిచేసినా వేధించినా వైఎస్ జ‌గ‌న్ నాయ‌క‌త్వంలో వెనుక‌బ‌డిన వ‌ర్గాల అభ్యున్న‌తే ధ్యేయంగా వైఎస్సార్ సీపీ పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YSR congress partyLella AppireddychandrababuAnti Dalitysrcp

Trending News