Chandrababu: 2047లో ఏపీ అగ్రస్థానంలో నిలవాలి.. కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు ఆదేశం

AP Collectors Meeting: ఆంధ్రప్రదేశ్ 2047కు అగ్రస్థానంలో నిలిచేలా ప్రతీ ఒక్కరూ కృషి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏ ఒక్కరు వెనుకపడినా లక్ష్యాలను చేరుకోవటం కష్టతరం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్, అగ్రివాచ్ లాంటి సంస్థల సేవల్ని వినియోగించుకుని రైతులకు లాభసాటిగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. దేశీయంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు పంపేలా చర్యలు ఉండాలని.. 60-70 వేల కోట్ల ప్రైవేటు పెట్టుబడులు కూడా ఈ ఉద్యాన పంటల రంగంలో రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను పండించేలా రైతులకు అవగాహన చైతన్యం కల్పించాలని కలెక్టర్లకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సేవల రంగంలో పర్యాటకం కూడా కీలకమని, బాపట్లలోని సూర్యలంక లాంటి బీచ్ ల వద్ద ప్రముఖ బ్రాండ్లు వచ్చేలా చూడాలని చెప్పారు.
Also Read: Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. సెలవులు పొడగింపు!
అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఐదో జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించి కీలక అంశాలపై చర్చించారు. వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. కొన్ని అంశాలపై కలెక్టర్లను వివరాలు అడిగి తెలసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆయా శాఖలకు చెందిన ప్రగతిపై ఉన్నతాధికారులు ప్రజంటేషన్లు ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'వ్యవసాయం, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ సెక్టార్లలో సాధించిన త్రైమాసిక ఫలితాలపై పరీక్షలు రాసిన విద్యార్ధిలా ఎదురు చూస్తా. దీనికి అనుగుణంగానే అధికారులు పని చేయాలి.. లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి' అని కలెక్టర్లకు సూచించారు. గడచిన రెండు త్రైమాసికాల్లో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించామని.. ఈసారి వృద్ధి లక్ష్యాన్ని 17.11 శాతంగా పెట్టుకున్నాం. మొత్తం 17 వర్టికల్స్ లో మనం ఫలితాలు సాధిస్తేనే జీఎస్డీపీ పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. లైవ్ స్టాక్, మాన్యుఫాక్చరింగ్, ఫిషింగ్ సహా వేర్వేరు రంగాల్లో ఈ ప్రగతిని సాధించాలని కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు చెప్పారు.
Also Read: IPL Mini Auction: కుర్రోళ్లకు కోట్లు కోట్లు.. ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో వజ్రాలను పట్టారు
వ్యవసాయ రంగం ఎప్పుడూ డిమాండ్ డ్రివెన్గా ఉండాలని.. జీఎస్డీపీ సాధనలో ప్రణాళిక అత్యంత కీలకం. జిల్లా స్థాయిలో పక్కా ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవాలని కలెక్టర్లకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ద్వారా కొన్ని ప్రాంతాలకు చేయూత ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రతీ యూనిట్, ప్రతీ శాఖలో సామర్ధ్యాలను పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వచ్చే కలెక్టర్ల సదస్సుకు ప్రగతిలో, కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారుల పనితీరులో క్వాంటమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించాలని స్పష్టం చేశారు.
Also Read: Prashant Veer: రూ.30 లక్షలకు వచ్చి రూ.14 కోట్లు కొలగొట్టిన ప్రశాంత్ వీర్ ఎవరు?
పశుగ్రాసం పెంచే అంశంపై డ్వాక్రా మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. గతంలో తెలంగాణతో పోటా పోటీగా ఉండేవాళ్లమని.. గత ప్రభుత్వం అవలంభించిన తప్పుడు విధానాల వల్ల ఏపీ దక్షిణ భారతదేశంలో చివరి స్థానానికి చేరిందని చప్పారు. దీన్ని తిరిగి గేరప్ చేయాలి... అగ్ర స్థానానికి చేరాలని ఆదేించారు. 2024 తర్వాత జీఎస్డీపీ కాస్తంత మెరుగుమైందని అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యవసాయ రంగంపై బాగా దృష్టి సారించాలని.. వ్యవసాయ రంగంలో ఎంత చేస్తున్నా... ఇంకా మిగిలే ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. మార్కెటింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ బలోపేతం చేయాలని.. జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు మన ఉత్పత్తులను పంపేలా చేయగలిగితే వ్యవసాయ రంగం సుస్థిరత సాధిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యవసాయ, ఉద్యాన ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే స్థాయిలో పంటలు పండించాలని కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు సూచించారు.
ఉద్యాన రంగంలో కూడా భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. రబీ మూడు సీజన్లు స్వల్ప కాలిక, ఐదేళ్ల కాలానికి మధ్య, 10 -15 ఏళ్లకు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల్ని తయారు చేసుకోవాలని చెప్పారు. డిమాండ్ డ్రివెన్ పంటలు, వాటర్ సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, అగ్రిటెక్ లాంటి పదిసూత్రాలను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు. హార్టికల్చర్ విషయంలో ఏపీ నెంబర్ 1 ఉందని ప్రకటించారు. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో పూర్వోదయ కింద అభివృద్ధి ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook