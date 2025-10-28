English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Chandrababu: మొంథా తుఫాన్‌పై కదలండి.. కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు ఆదేశం

Chandrababu: మొంథా తుఫాన్‌పై కదలండి.. కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు ఆదేశం

Chandrababu Key Orders On Montha Cyclone: మొంథా తుఫాన్‌ తీవ్రరూపం దాల్చడంతో కూటమి నాయకులకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వెంటనే కదలండి.. బాధితులకు సహాయం చేసేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని ఆదేశించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:08 PM IST

Chandrababu: మొంథా తుఫాన్‌పై కదలండి.. కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు ఆదేశం

AP Heavy Rains: తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, నాయకులు, కార్యకర్తలంతా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మొంథా తుఫాన్ రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపుతోందని నాయకులకు చెప్పారు. కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల్లో అధిక వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు నేడు, రేపు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 8వ వేతన సంఘానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం

మొంథా తుఫానుపై ఎన్డీయే కూటమి ఎంపీలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మొంథా తుఫాన్ నేపథ్యంలో నేడు, రేపు అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని చెప్పారు. లీడర్ నుంచి కేడర్ వరకు ప్రజలకు అండగా ఉండాలని సూచించారు. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి రియల్ టైంలోనే మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపిస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

Also Read: Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

'పంటలను మునకనుంచి కాపాడేందుకు ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో అధికారులకు తెలిపాం. ప్రాణ నష్టాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడంతో పాటు ఆస్తి నష్ట నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ప్రజలను చైతన్యపరుస్తూ ఎన్డీయే కార్యకర్తలు స్వచ్ఛంధ సేవకులుగా ముందుకు వచ్చి సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. అవసరమైతే కేంద్ర సాయం కూడా కోరతామని తెలిపారు. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడి నష్టాన్ని తగ్గించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?

'సంక్షోభ సమయాల్లో ప్రజల చెంతనే ఉండాలి. తుఫాను సహయక చర్యల్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి ఎన్డీఏ పార్టీల యంత్రాంగం సహకరించాలి. వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు, గర్భిణిలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి. తిత్లీ, హుద్‌హుద్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం' అని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. విపత్తులు వచ్చినప్పుడు సమర్థవంతంగా వ్యవహరిస్తారనే నమ్మకం ప్రభుత్వంపై ఉందని పేర్కొన్నారు. వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

Also Read: Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

'చెట్లు, స్తంభాలు వంటివి కూలినా యుద్దప్రాతిపదిన తొలగించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందనే సమాచారంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలో మోహరించాం. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్య్సకారులను వెనక్కి రప్పించాం.. వారితోనూ ఎన్డీయే శ్రేణులు సమన్వయంతో ఉండాలి' అని కూటమి నాయకులకు చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రతి గంటకు బులిటెన్ కూడా విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతో సహా కేడర్ నుంచి లీడర్ వరకు ప్రజలకు అండగా నిలవాలని సూచించారు. కూటమిని ఆదరించిన ప్రజలకు మనం తోడుగా ఉండాలని.. దాదాపు 39 నియోజకవర్గాలకు వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా చూపిస్తోందని కూటమి నాయకులకు సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Montha CyclonechandrababuTDP JanaSena Party And BJPNDA LeadersMontha Cyclone Updates

