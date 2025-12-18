English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chandrababu Awards: సీఎం చంద్రబాబుకు అరుదైన గౌరవం..దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు..సంతోషంలో నారా లోకేష్!

Chandrababu Naidu Business Reformer Award: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాదికి గానూ 'బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' అవార్డుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎంపికయ్యారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 18, 2025, 02:01 PM IST

Chandrababu Awards: సీఎం చంద్రబాబుకు అరుదైన గౌరవం..దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు..సంతోషంలో నారా లోకేష్!

Chandrababu Naidu Business Reformer Award: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్నారు. భారత్‌లోనే అత్యంత ఫేమస్ ఆర్థిక దినపత్రిక 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్' ఏటా అందించే ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ ఫంక్షన్‌ను నిర్వహిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాదికి గానూ 'బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' (Business Reformer of the Year) అవార్డుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎంపికయ్యారు. 

అవార్డుకు ఎంపికయ్యేందుకు ప్రధాన కారణాలు..
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకుంటున్న చొరవను 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్' అవార్డ్స్ జ్యూరీ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో వ్యాపార అనుకూల విధానాల (Ease of Doing Business) అమలుకు ఈ అవార్డు దక్కింది. కీలకమైన పారిశ్రామిక సంస్కరణలు చేపట్టడం ద్వారా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దిగ్గజ సంస్థలను ఆకర్షించి, ఏపీకి భారీగా పెట్టుబడులు తీసుకురావడంలో విజయం సాధించడం వంటి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని సీఎం చంద్రబాబును 'బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్'గా ఎంపిక చేశారు.

హేమాహేమీలతో కూడిన జ్యూరీ..
దేశంలోని అత్యున్నత స్థాయి పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆర్థిక నిపుణులు, న్యాయవేత్తలతో కూడిన జ్యూరీ ఈ ఎంపిక చేసింది. దీనికి డెలాయిట్ సంస్థ సలహాదారుగా వ్యవహరించింది. జ్యూరీలోని సభ్యులుగా ఉన్న ప్రముఖుల్లో.. సునీల్ భారతి మిట్టల్ (భారతీ గ్రూప్ చైర్మన్), సజ్జన్ జిందాల్ (జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ చైర్మన్), ఉదయ్ కోటక్ (కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకులు), డాక్టర్ దేవిశెట్టి (నారాయణ హెల్త్ వ్యవస్థాపకులు), నోయెల్ టాటా (టాటా ట్రస్ట్స్ చైర్మన్), అభిషేక్ మను సింఘ్వి (సీనియర్ న్యాయవాది) ఉన్నారు.

గతంలో విజేతల జాబితా ఇలా ఉంది..
'బిజినెస్ రీఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును గతంలో దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రముఖులు అందుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు అవార్డు అందుకున్న ప్రముఖులు వీరే..

2024: అశ్విని వైష్ణవ్ (కేంద్ర మంత్రి)

2023: ఎస్. జైశంకర్ (విదేశాంగ మంత్రి)

2021: నిర్మలా సీతారామన్ (ఆర్థిక మంత్రి)

2019: దేవేంద్ర ఫడణవిస్ (మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం)

అవార్డు ప్రదానోత్సవం ఎప్పుడు..
వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 మార్చిలో నిర్వహించనున్న ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేతుల మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ అవార్డును అందుకోనున్నారు. ఈ అవార్డుకు ఎంపికైన సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పార్టీ శ్రేణులు సీఎం చంద్రబాబుకు పెద్దఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

