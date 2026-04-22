Chandrababu Naidu biopic: చంద్రబాబు నాయుడు బయోపిక్..భాను భారీ ప్లాన్!

Chandrababu Naidu biopic:భాను దర్శకత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు జీవితంపై బయోపిక్ తెరకెక్కనుంది అనే వార్త ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ‘రాజధాని ఫైల్స్’ సినిమాతో అమరావతి రైతుల పోరాటాన్ని, రాజధాని అవసరాన్ని స్పష్టంగా చూపించిన భాను, ఈసారి మరింత పెద్ద కథను తెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారు.
ఈ బయోపిక్లో చంద్రబాబు నాయుడు జీవితంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను చూపించనున్నారు. చిన్న స్థాయి నుంచి ప్రారంభమైన ఆయన ప్రయాణం, క్రమంగా రాజకీయాల్లో ఎదుగుతూ రాష్ట్ర నాయకుడిగా మారిన తీరు ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, ప్రజల కోసం చేసిన పనులు..అంశాలను సులభంగా అర్థమయ్యేలా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందుతోంది.
దర్శకుడు భాను చెప్పినట్లుగా, చంద్రబాబు జీవితం ఒక సాధారణ కథ కాదు. ఆయన ప్రతి అడుగు వెనుక ఒక లక్ష్యం ఉంది. ప్రజల అభివృద్ధి, రాష్ట్ర పురోగతి కోసం ఆయన చేసిన కృషి ఈ చిత్రంలో హైలైట్ అవుతుంది. నాయకత్వం అంటే ఏమిటి, విజన్ అంటే ఏమిటి అనే విషయాలను కూడా ఈ సినిమా ద్వారా చూపించనున్నారు.
ఈ సినిమాను పాన్ వరల్డ్ స్థాయిలో రూపొందించాలనే ప్రణాళిక ఉంది. అంటే, ఇది కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులకే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉండేలా పలు భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. అందుకే ఈ చిత్రానికి భారీ స్థాయిలో సాంకేతిక నిపుణులను తీసుకుంటున్నారు.
ఇక ఈ సినిమాలో నటించే తారాగణం కూడా పెద్దదిగా ఉండబోతోంది. చంద్రబాబు పాత్రను ఎవరు పోషిస్తారు అనే విషయం పై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు కానీ, ఆ ఎంపికపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. అలాగే సినిమా టైటిల్, నిర్మాణ సంస్థ, షూటింగ్ ప్రారంభ తేదీ వంటి వివరాలు త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు దర్శకుడు తెలిపారు.
