English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Chandrababau Biopic: వెండితెరపై చంద్రబాబు జీవితం.. హీరో, దర్శకుడు ఎవరంటే..!

Chandrababau Naidu Biopic : ప్రస్తుతం వెండితెరపై బయోపిక్ ల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా యాక్టర్స్, క్రికెటర్స్,  డాన్స్, గూఢచారులు, కొంత మంది గూండాల  రాజకీయ నాయకుల జీవితాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ఇక ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండు సార్లు.. విభిజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండు సార్లు సీఎంగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు జీవితాన్ని వెండితెరపై తెరకెక్కుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:08 AM IST

Trending Photos

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించనున్నారు. ఇప్పటికే వెండితెరపై వచ్చిన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ లో చంద్రబాబు ప్రస్తావన ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు పూర్తి జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించనున్నారు. గతంలో ‘రాజధాని ఫైల్స్’ సినిమా నిర్మించిన దర్శకుడు భాను ఈ సినిమాను తెరకెక్కించనున్నాడు. ఈ సినిమాలో చంద్రబాబు చిన్నపుడు చదువుకున్నప్పటి నుంచి కాలేజీ డేస్.. ఆపై రాజకీయాల్లో వచ్చి ఎలా ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిష్ఠించారు. ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష నేతగా.. ఇక విభిజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి ఎలా అయ్యారనేది వెండితరపై ఆవిష్కరించనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే వెండితెరపై చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర్ రెడ్డిల జీవితంపై ‘మయసభ’ అనే వెబ్ సిరీస్ కూడా తెరకెక్కింది. తాజాగా ఇపుడు చంద్రబాబు నాయుడు జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈయన జీవితంలో ఓ సినిమాకు కావాల్సిన మసాలా ఉంది. ఈ సినిమాలో చంద్రబాబు నాయుడు బయోపిక్ లో ఎవరు హీరోగా నటిస్తున్నారనేది ఆసక్తికర అంశం అని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఆయనతో పాటు ఎన్టీఆర్, రాజశేఖర్ రెడ్డి, నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు వంటి క్యారెక్టర్స్ లో ఎవరు నటిస్తారనేది చూడాలి. 

ఇక ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. రెండు సార్లు ప్రతిపక్ష నేత.. మరోవైపు విభజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు రెండు సార్లు సీఎంగా అయిన ఘనత కూడా చంద్రబాబు నాయుడుదే. ఒకసారి ప్రతిపక్ష నేతగా పనిచేశారు. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కాదు దేశ రాజకీయాల్లో  మరో రెండేళ్లు గడిస్తే 50 యేళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం ఉన్న నేత చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప మరెవరు లేరు. కేంద్రంలో యునైటెడ్ ఫ్రంట్, నేషనల్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వాలతో పాటు ఎన్డీయే ప్రభుత్వంలో కీ రోల్ పోషించారు. ఈ సినిమాను అన్ని భాషల్లో తెరకెక్కించనున్నరు. ఇప్పటికే చంద్రబాబు జీవితంపై ‘చంద్రోదయం’ సినిమా తెరకెక్కింది. ఎందుకో రిలీజ్ కాలేదు. మరి కొత్తగా రాబోతున్న చంద్రబాబు నాయుడు జివితం వెండితెరపై ఎలాంటి మాయ చేస్తుందో చూడాలి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chandrababu BiopicChandrababu Naidu BiopicChandrababu Naidu Life styleNara Chandrababu Naidu BiopicChandrababu Naidu director

Trending News