  • Chandrababu naidu: చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. ఆ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు..

Chandrababu naidu: చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. ఆ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు..

Chandrababu naidu govt good news to anganwadi employees: ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ప్రమోషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అంగాన్వాడీ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. అంతే కాకుండా.. మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలను, మెయిన్ అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా అప్ గ్రేడ్ చేసి వారికి ప్రమోషన్లు కూడా ఇచ్చింది. మొత్తంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 09:00 PM IST
  • అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పిన కూటమి సర్కారు..
  • హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ఉద్యోగులు..

Chandrababu naidu: చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. ఆ శాఖ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు, భారీగా జీతాల పెంపు..

Chandrababu naidu good news to anganwadi employees: దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలమ్మ బడ్జెట్ మీదనే మాట్లాడుకుంటున్నారు. మోదీ సర్కారు బడ్జెట్ లో ఈసారి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మధ్య తరగతి, పేదలు, ఉద్యోగుల కోసం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనే దానిపై గంపేడాషలతో ఎదురుచూస్తున్నారు. మొత్తంగా రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ పై దేశ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బడ్జెట్ కు ముందు  ఐసీడీఎస్ పరిధిలోని అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు  శుభవార్త చెప్పారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా వారు ఎదురుచుస్తున్న కలల్ని నిజంచేశారు.

వివరాల్లోకి వెళ్లే..

అనంతపురం జిల్లాలోని ఐసీడీఎస్ పరిధిలోని అంగన్వాడీ ఆయాలకు కూటమి ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త చెప్పింది. మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలను, మెయిన్ అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా అప్ గ్రేడ్ చేస్తు ఆదేశాలిచ్చింది. అదే విధంగా జీతాలను కూడా భారీగా పెంచింది. అంగన్వాడీలో ఆయాలుగా పనిచేస్తున్న వారిని, కార్యకర్తలుగా ప్రమోషన్లు ఇచ్చింది. ఐసీడీఎస్ పీడీ అరుణకుమారి ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు  ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అనంపురంలో మొత్తంగా 11 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో 2302 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.

Read more: AP Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు బిగ్ న్యూస్.. జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చేస్తోంది.. ఎప్పుడంటే..?

వీటిలో 223 మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో పదోతరగతి పాసై.. ప్రమోషన్లకు 196 అర్హులు కాగా, వీరిలో 136 మందికి తాజాగా ప్రమోషన్లు కల్పించారు. వీరి జీతాలు.. నెలకు రూ.7000 నుంచి రూ.11,500లకు పెరగనుంది. ఈ క్రమంలో అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయంపట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఏపీలో చంద్రబాబు సర్కారు ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తునే ఉద్యోగులకు సైతం తమ వంతుగా అండగా నిలుస్తుంది. ఇటీవల ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో ముందుకు వెళ్తుందని కూటమి ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మొత్తంగా కేంద్ర బడ్జెట్ కు ముందే ఏపీ సర్కారు మాత్రం అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పినట్లైంది.

 

