English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Property Tax Payers: ఉగాదికి ముందే చంద్రబాబు భారీ శుభవార్త.. ఆస్తిపన్ను చెల్లింపులపై కీలక నిర్ణయం.!.

Ap govt good news on property tax payments:  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఆస్తిపన్నుల  చెల్లింపులపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు భారీ శుభవార్త చెప్పారు. పెండింగ్ లో ఉన్న బకాయిలు తగ్గించేవిధంగా ఉగాదికి ముందే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 04:05 PM IST
  • ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త చెప్పిన చంద్రబాబు..
  • ఆస్తిపన్నులపై భారీ రాయితీ..

Trending Photos

Gold New Rule: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 10 గ్రాములతోనే గోల్డ్ ట్రేడింగ్.. NSE కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం..!!
5
Gold New Rule
Gold New Rule: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 10 గ్రాములతోనే గోల్డ్ ట్రేడింగ్.. NSE కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం..!!
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
5
Yash Dayal Wedding
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్
Ustaad Bhagat Singh Sentiment:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను వెంటాడుతున్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ భయం అదే..!
8
Ustaad Bhagat Singh Review
Ustaad Bhagat Singh Sentiment:‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ ను వెంటాడుతున్న బ్యాడ్ సెంటిమెంట్.. పవన్ ఫ్యాన్స్ భయం అదే..!
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
Chandrababu naidu govt good news to property tax payers:  ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తున్న పాలన అందిస్తున్నారు. ఒకవైపు అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇస్తునే మరోవైపు ఏపీని డెవలప్ మెంట్ పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉగాదికి ముందే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు మరో భారీ శుభవార్త చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పట్టణ ప్రాంత ఆస్తి పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరటనిచ్చారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న బకాయిల వల్ల పెరుగుతున్న వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించేలా మున్సిపల్ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిలో భాగంగా.. ఎవరైతే తమ ఆస్తి పన్ను బకాయిలను ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు ఒకేసారి చెల్లిస్తారో పెండింగ్ లో ఉన్న  చెల్లింపులో  50 శాతం రాయితీని ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దీన్ని ప్రజలంతా ఉపయోగించు కోవాలని ఏపీ మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్ కుమార్ అధికారికంగా జీవో సైతం విడుదల చేశారు.

 అదే విధంగా ఇప్పటికే మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లను చెల్లిస్తే వారికి వచ్చే ట్యాక్స్ లలో మినహాయింపు వర్తిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రజలంతా ఈ వెసులుబాటును వినియోగించుకుని తమ పెండింగ్ ట్యాక్స్ చెల్లింపులు చేసుకొవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని కోరింది. మరోవైపు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంతవ్సరం ముగియనుండటంతో, బకాయిల వసూళ్లతో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లే విధంగా ఏపీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Read more: Chandrababu naidu: డ్రగ్స్ కేసులో బుక్కైన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్.!. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం.!.

మరోవైపు ఇప్పటికే తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో కూడా పెండింగ్ ట్యాక్స్ వసూళ్లపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఏకంగా 90 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఉగాదికి ముందు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పిందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ap governmentproperty taxChandrababu naidu govtpending property tax duesVijayawada municipal department

Trending News