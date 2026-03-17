Property Tax Payers: ఉగాదికి ముందే చంద్రబాబు భారీ శుభవార్త.. ఆస్తిపన్ను చెల్లింపులపై కీలక నిర్ణయం.!.

Chandrababu naidu govt good news to property tax payers: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తున్న పాలన అందిస్తున్నారు. ఒకవైపు అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇస్తునే మరోవైపు ఏపీని డెవలప్ మెంట్ పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉగాదికి ముందే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు మరో భారీ శుభవార్త చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పట్టణ ప్రాంత ఆస్తి పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరటనిచ్చారు. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిల వల్ల పెరుగుతున్న వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించేలా మున్సిపల్ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
దీనిలో భాగంగా.. ఎవరైతే తమ ఆస్తి పన్ను బకాయిలను ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు ఒకేసారి చెల్లిస్తారో పెండింగ్ లో ఉన్న చెల్లింపులో 50 శాతం రాయితీని ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దీన్ని ప్రజలంతా ఉపయోగించు కోవాలని ఏపీ మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్ కుమార్ అధికారికంగా జీవో సైతం విడుదల చేశారు.
అదే విధంగా ఇప్పటికే మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లను చెల్లిస్తే వారికి వచ్చే ట్యాక్స్ లలో మినహాయింపు వర్తిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రజలంతా ఈ వెసులుబాటును వినియోగించుకుని తమ పెండింగ్ ట్యాక్స్ చెల్లింపులు చేసుకొవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని కోరింది. మరోవైపు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంతవ్సరం ముగియనుండటంతో, బకాయిల వసూళ్లతో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లే విధంగా ఏపీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
మరోవైపు ఇప్పటికే తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో కూడా పెండింగ్ ట్యాక్స్ వసూళ్లపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఏకంగా 90 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఉగాదికి ముందు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పిందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
