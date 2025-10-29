English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Cyclone Montha: మొంథా తుపాన్ వేళ భారీ శుభవార్త.. చంద్రబాబు మరో సంచలన నిర్ణయం.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Cyclone Montha: మొంథా తుపాన్ వేళ భారీ శుభవార్త.. చంద్రబాబు మరో సంచలన నిర్ణయం.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Chandrababu naidu cyclone montha: మొంథా తుపాన్ వేళ చంద్రబాబు నాయుడు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు ప్రజలకు ఆహారం, నిత్యవసరాల సామాగ్రిని ఉచితంగా అందజేసేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 02:18 PM IST
  • మొంథా వేళ చంద్రబాబు ఆపన్నహస్తం..
  • అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..

Ap govt orders to free distribution of essential commodities in cyclone motha hit areas: ప్రస్తుతం మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అల్లకల్లోలంగా మారిపోయింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగామారిపోయింది. జనాలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు.  వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలు చోట్ల చెట్లు అన్ని నెలకొరిగాయి. అంతేకాకుండా విద్యుత్ స్తంభాలు రోడ్ల మీద పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో  ప్రజల్ని ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్, నారాలోకేష్ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలిస్తున్నారు.

మరోవైపు మొంథా ప్రభావంతో ఇప్పటికే ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ప్రజల్ని ముంపు ప్రాంతాల నుంచి సెఫ్టీ ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలించారు. మరోవైపు ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం అన్నివిధాలుగా అండగా నిలుస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాలకు, మత్స్యకారులకు ఉచితంగా నిత్యావసర సరకులను పంపిణీ చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలంటూ సంబంధిత అధికారులకు నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం.. తుపాను వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి కుటుంబానికి 25 కిలోల బియ్యం, కిలో కందిపప్పు, ఒక లీటరు వంట నూనె, కిలో ఉల్లిపాయలు, కిలో బంగాళాదుంపలు, కిలో చక్కెరను ఉచితంగా అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉండే.. మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రత్యేకంగా 50 కిలోల బియ్యం పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఈ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం శాఖల వారీగా బాధ్యతలను అప్పగించింది. ఈ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సాయంపై ఎక్స్ లో ట్విట్ చేశారు. బియ్యం, కందిపప్పు, వంట నూనె, చక్కెర వంటి సరకుల సరఫరాను వెంటనే ప్రారంభించాలని పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్‌ను ఆదేశించింది.

Read more: Nara Lokesh on YS Jagan: విపత్తువేళ విషరాజకీయాలా..?..  వైఎస్ జగన్‌పై మంత్రి నారాలోకేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అదేవిధంగా, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలతో పాటు ఇతర కూరగాయల సేకరణ, పంపిణీ బాధ్యతలను మార్కెటింగ్ శాఖ కమిషనర్‌కు అప్పగించింది. ఈ క్రమంలో.. క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు రంగంలోకి దిగి..  బాధితులకు సకాలంలో సాయం అందేలా చూడాలని జిల్లా అధికారులను చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

