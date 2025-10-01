Chandrababu naidu: అలాంటి జర్నీలు చేయకండి.!. పండగవేళ మహిళలకు చంద్రబాబు బిగ్ ట్విస్ట్.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Chandrababu naidu key appeal to ap women on stree shakti scheme: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉచిత బస్సు పథకం ను అమలు చేస్తున్నారు. రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల ప్రభుత్వాలు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీల మేరకు ఫ్రీబస్సు పథకంను అమలుచేస్తున్నాయి. డైలీ భారీగా మహిళలు ఉచిత బస్సుల్లో ఎక్కి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది కావాలని అవసరం ఉన్నా లేకున్న కూడా ఉచిత బస్సు పథకం ఉందని జర్నీలు చేస్తున్నారు.
ఏదైన పని కోసం వెళ్లిన వారు మాత్రమే కాకుండా... అవసరంలేకున్న కూడా జర్నీలు చేసే వారి మూలంగా బస్సులు ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి. అంతేకాకుండా.. కొంత మంది తరచుగా బస్సుల్లో గొడవలకు దిగుతున్నారు. జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటున్నారు. డ్రైవర్, కండక్టర్ లపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి పనుల వల్ల ఉచిత బస్సు పథకం అభాసుపాలౌతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మహిళలకు స్త్రీ శక్తి ఉచిత బస్సు పథకంపై పండగ వేళ మహిళలకు కీలక అప్పీల్ చేశారు. అవసరంఉన్న వాళ్లు, తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈపథకంను ఉపయోగించుకొవాలని చెబుతున్నారు.
కానీ కొంత మంది అవసరం లేకున్న.. ప్రయాణాలు చేస్తు, బస్సుల్లో గొడవలు పడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని, ఇలాంటి వారు దయచేసి మహిళలు అనవసరంగా ప్రయాణాలు చేసేవారు.. తమ జర్నీలను మానుకొవాలని సీఎం చంద్రబాబు రిక్వెస్ట్ చేశారు.
దీనివల్ల ఆర్టీసికి చెడ్డపేరు వస్తుందన్నారు. మరోవైపు ఆటో డ్రైవర్లు తాము ఫ్రీబస్ వల్ల లాస్ అవుతున్నామని ఇప్పటికే చంద్రబాబుకు తమ మోరను చెప్పుకున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో సీఎం.. ఆటోవాళ్ల కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా "ఆటో డ్రైవర్ సేవలో.." పథకం ద్వారా ప్రతినెల 4వ తేదీన ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేల చొప్పున ఆర్ధిక సాయం చేస్తామన్నారు.
