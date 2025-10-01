English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chandrababu naidu: అలాంటి జర్నీలు చేయకండి.!. పండగవేళ మహిళలకు చంద్రబాబు బిగ్ ట్విస్ట్.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Free bus scheme: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం ఉచిత బస్సు పథకంను మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తొందరలోనే ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్లో సైతం ఉచిత బస్సు పథకంను అమలు చేస్తామన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:31 PM IST
  • ఉచిత బస్సు పథకంపై చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • మహిళలకు అప్పీల్..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Chandrababu naidu: అలాంటి జర్నీలు చేయకండి.!. పండగవేళ మహిళలకు చంద్రబాబు బిగ్ ట్విస్ట్.. స్టోరీ ఏంటంటే..?

Chandrababu naidu key appeal to ap women on stree shakti scheme: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఉచిత బస్సు పథకం ను అమలు చేస్తున్నారు. రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల ప్రభుత్వాలు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీల మేరకు ఫ్రీబస్సు పథకంను అమలుచేస్తున్నాయి. డైలీ భారీగా మహిళలు ఉచిత బస్సుల్లో ఎక్కి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది కావాలని అవసరం ఉన్నా లేకున్న కూడా ఉచిత బస్సు పథకం ఉందని జర్నీలు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏదైన పని కోసం వెళ్లిన వారు మాత్రమే కాకుండా... అవసరంలేకున్న కూడా జర్నీలు చేసే వారి మూలంగా బస్సులు ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి. అంతేకాకుండా..  కొంత మంది తరచుగా బస్సుల్లో గొడవలకు దిగుతున్నారు. జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకుంటున్నారు. డ్రైవర్, కండక్టర్ లపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు.

ఇలాంటి పనుల వల్ల ఉచిత బస్సు పథకం అభాసుపాలౌతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మహిళలకు స్త్రీ శక్తి ఉచిత బస్సు పథకంపై పండగ వేళ మహిళలకు కీలక అప్పీల్ చేశారు. అవసరంఉన్న వాళ్లు, తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈపథకంను ఉపయోగించుకొవాలని చెబుతున్నారు.

కానీ కొంత మంది అవసరం లేకున్న.. ప్రయాణాలు చేస్తు, బస్సుల్లో గొడవలు పడుతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని, ఇలాంటి వారు దయచేసి మహిళలు అనవసరంగా ప్రయాణాలు చేసేవారు.. తమ జర్నీలను మానుకొవాలని సీఎం చంద్రబాబు రిక్వెస్ట్ చేశారు.

Read more: TG-SET 2025: పండగ వేళ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. తెలంగాణ సెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. డిటెయిల్స్..  

దీనివల్ల ఆర్టీసికి చెడ్డపేరు వస్తుందన్నారు.  మరోవైపు ఆటో డ్రైవర్లు తాము ఫ్రీబస్ వల్ల లాస్ అవుతున్నామని ఇప్పటికే చంద్రబాబుకు తమ మోరను చెప్పుకున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో సీఎం.. ఆటోవాళ్ల కష్టాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా "ఆటో డ్రైవర్ సేవలో.." పథకం ద్వారా ప్రతినెల 4వ తేదీన ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేల చొప్పున ఆర్ధిక సాయం చేస్తామన్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

free bus effectAndhra PradeshDussehra 2025Chandrababu NaiduFree Bus Scheme

Trending News