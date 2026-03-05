Chandrababu naidu: ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కంటే బంపర్ జాక్ పాట్.!. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన..

Chandrababu naidu key statement on population management policy: ప్రస్తుతం ఉత్తరాది రాష్ట్రాల కన్నా సౌత్ రాష్ట్రాల్లో జనాభా చాలా తక్కువగా ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ మండలిలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇక జనాభా నియంత్రణ నుంచి పాపులేషన్ మెనెజ్ మెంట్ దిశగా ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. దీనిపైన నెల రోజుల్లో ఒక డ్రాఫ్ట్ రూపొందిస్తామన్నారు. అదే విధంగా ఏపీలో సంతానోత్పత్తి ప్రస్తుతం రేటు 1.5 గా ఉందని, దీన్ని 2.1 గా తీసుకొని వెళ్లడమే తమ టార్గెట్ అన్నారు. 1997 లో ఏపీ పాపులేషన్ పాలసీ తెచ్చామన్నారు . తమిళనాడులో 1.4, కేరళ 1.6, బీహర్ 3 టీఎఫ్ ఆర్ ఉందని అన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు.. 57 శాతం ఒకరితో సంతానంను ఆపేస్తున్నారని, 32 శాతం ఇద్దర్ని, 9 శాతం మాత్రమే ఇద్దరి కంటే ఎక్కువగా పిల్లల్ని కంటున్నారని అన్నారు.
మరోవైపు 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 10 శాతం ఉన్నారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త పాలసీ అమలుచేసేలా ముందుకు వెళ్తామన్నారు. అదే విధంగా.. పాపులేషన్ పాలసీ అమలులో ఏపీ మొదటి స్థానంలో నిలిచేలా చేస్తామన్నారు టీఎఫ్ఆర్ ను 2.1 కు తీసుకెళ్లేలా చూస్తామన్నారు.ఈ క్రమంలో ఇద్దరుకంటే ఎక్కువగా పిల్లల్ని కనేవారికి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. కాన్పుకు రూ. 25 వేలు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ నగదు పురస్కారం గెమ్ చెంజర్ గా మారుతుందని అన్నారు.
రెండో బిడ్డ పుడితే తండ్రికి ఒకనెల, మూడో బిడ్డ పుడితే రెండు నెలల పెయిడ్ లీవ్ మంజురు చేస్తామన్నారు. ఆర్థిక స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా పథంక అమలు చేస్తామన్నారు. ఈ పథకం జనాభా పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుందని అన్నారు. ఇప్పటికే తమిళనాడు , కేరళ జనాభా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయని, యూపీ , బీహర్ లు మాత్రమే కాస్తంత బెటర్ గా ఉన్నాయన్నారు.
ఆ బిడ్డ సంతానంకు ఐదేళ్ల పాటు నెలకు1 వెయ్యి, మూడు ఆపై జననాలకు 12 నెలల పెరెంటల్ లీవ్,షీ క్యాబ్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్ హస్టళ్లు, ఉద్యోగులకు 15 రోజుల వెల్ నెస్ లీవ్, ఆరోగ్య నిధి కింద రూ. 50 వేలు ఇస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు.
