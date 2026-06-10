/HBD Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ సహా బాలయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ..

Chandra Babu Pawan kalyan Wishes to NBK: ఈ రోజు హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ 66వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్బంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన అభిమానులు, తెలుగు దేశం కార్యకర్తలు, సినీ ప్రముఖులు ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల్లో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. బాలయ్య తన పుట్టినరోజును క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారులతో జరుపుకున్నారు. కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత వారికి తినిపించారు. ఈ సందర్బంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్ర బాబు నాయుడు ఆయనకు ఎక్స్ వేదికగా బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేశారు. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా బాలకృష్ణకు ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.బాలకృష్ణ సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సంతోషాలు అందించాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నట్టు తన ట్వీట్లో తెలిపారు.
#HappyBirthdayNBK
సినీ, రాజకీయ, సేవా రంగాలలో సరి కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ అజేయంగా ముందుకు వెళుతున్న పద్మభూషణుడు, హిందూపురం శాసనసభ్యుడు, నా ఆప్తుడు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఐదు దశాబ్దాలుగా సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతారగా వెలుగొందుతూ, మాతృమూర్తి పేరుతో… pic.twitter.com/JZV5Fj4iv8
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 10, 2026
ప్రముఖ కథానాయకుడు, హిందూపురం శాసన సభ్యులు శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. కథానాయకుడిగా మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని, ప్రజలకు మరిన్ని సేవలందించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శ్రీ బాలకృష్ణ గారికి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సంతోషాలను అందించాలని భగవంతుణ్ణి…
— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) June 10, 2026
#HappyBirthdayNBK
నిండైన తెలుగుదనం..అభిమానం..
భోళాతనానికి ప్రతిరూపం మా బాలా మావయ్యకు హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్న హస్తం, హిందూపురం ప్రజా విజేత బాలా మావయ్య ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్ధిల్లాలని… pic.twitter.com/SqBswFnYZQ
— Lokesh Nara (@naralokesh) June 10, 2026
Happy Birthday, Nanna!
Growing up, I didn't have to look far for a superhero - I just had to look at you. Your passion, resilience, and unwavering commitment have shaped who I am today. Thank you for being my anchor, my mentor, and my greatest inspiration. I am so incredibly… pic.twitter.com/YogLtOu87w
— Brahmani Nara (@brahmaninara) June 10, 2026
Happiest birthday #balakrishna sir ! May god shower you with his choicest blessings! 🎂 💐 pic.twitter.com/Q0bkAWKVIk
— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) June 10, 2026
Wishing the God of Masses, Natasimham #NandamuriBalakrishna Garu, a very Happy Birthday 🤗
I’ll always cherish the wonderful shoot memories of Bhagavanth Kesari 🤗
May you continue to inspire, entertain, and spread happiness wherever you go ✨#HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/UqiXwiBjbx
— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) June 10, 2026
A powerhouse of energy, enthusiasm, and passion.
It has always been a privilege to work alongside Balayya Garu and witness his unwavering commitment to cinema. Thank you for the memories, the inspiration, and the encouragement.
Wishing you good health, happiness, and many more… pic.twitter.com/R8quNsplca
— Bobby (@dirbobby) June 10, 2026
A legend who continues to redefine stardom 🦁
Here's wishing the God of Masses #NandamuriBalakrishna Garu a very Happy Birthday ❤️🔥#HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/ZwyCflGyXZ
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 10, 2026
A legend who continues to redefine stardom 🦁
Here's wishing the God of Masses #NandamuriBalakrishna Garu a very Happy Birthday ❤️🔥#HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/ZwyCflGyXZ
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 10, 2026
Wishing my dear brother Balakrishna a very Happy Birthday!
Your passion, dedication, and larger-than-life spirit have won countless hearts across generations. As a brother, your warmth, care, and support mean the world to our family.
May you be blessed with happiness, good… pic.twitter.com/ceeO5lWyAl
— Nara Bhuvaneswari (@ManagingTrustee) June 10, 2026
A superstar on screen, a leader in public life, and a philanthropist at heart. Nandamuri Balakrishna continues to inspire generations through service and success.. #HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/YvREckvA4Q
— Sreenivas14C (@Sreenivas14C) June 10, 2026
అటు ఏపీ ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి .. బాలయ్య పెద్దల్లుడు నారాలోకేష్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భోళాతనానికి ప్రతిరూపం మా బాలా మావయ్య అంటూ ట్వీట్ చేయడం విశేషం. అంతేకాదు అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్న హస్తం, హిందూపురం ప్రజా విజేత బాలా మావయ్య ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్ధిల్లాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్టు ట్వీట్ చేశారు.
అటు కూతురు నారా బ్రహ్మణితో పాటు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి, దర్శకుడు కొరటాల టీమ్ సభ్యులు, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సహా పలువురు నిర్మాతలు, దర్శకులు బాలయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బాలయ్య సినిమాల విషయానికొస్తే.. గతేడాది ‘అఖండ 2’తో పలకరించారు. త్వరలో గోపీచంద్ మలినేని, కొరటాల శివ సినిమాలు లైన్లో ఉన్నాయి. గోపీచంద్ మలినేని సినిమా దసరా లేదా దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. మరోవైపు కొరటాల శివ సినిమా నెక్ట్స్ మంత్ సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి లేదా సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేసే ప్లాన్లో చేస్తున్నారు.
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