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HBD Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ సహా బాలయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ..

Happy Birthday Balakrishna: ఈ రోజు నందమూరి నట సింహం.. గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు. ఈరోజు 66వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా  బాలయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు  తెలుపుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:48 PM IST
HBD Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ సహా బాలయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ..
Image Credit: Balakrishna Birthday Wishes (File/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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