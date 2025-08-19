Chandrababu naidu revealed that 121 kg gold donation for tirumala: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హమీల్ని ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తు ముందుకు వెళ్తుంది.ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు ఇటీవల ఏపీలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకంను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి ప్రజల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని మంగళగిరిలో చంద్రబాబు నాయుడు పీ4 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఏపీలో అసలు పేదరికంను పూర్తిగా నిర్మూలించే క్రమంలో ఈ కార్యక్రమంను తీసుకొచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. తిరుమలలో ఒక అజ్ఞాత భక్తుడు కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏకంగా 121 కేజీల బంగారంను భారీ విరాళంగా అందజేశారని చెప్పారు. ఆ భక్తులు కంపెనీ పెట్టక ముందు స్వామివారిని మొక్కుకున్నట్లు తనకు చెప్పాడన్నారు. అదే విధంగా స్వామి వారి ఆశీస్సులతో కంపెనీ పెట్టాడు. అనుకున్న దానికంటే భారీగా సక్సెస్ అయ్యాడు. అతను తన కంపెనీలోని 60 శాతం వాటాను అమ్మాడు.
ఓ భక్తుడు 121కిలోల బంగారాన్ని తిరుమల శ్రీవారికి విరాళం ఇస్తున్నారు... పేరు బయటకు చెప్పొద్దని కోరాడు.#P4Model#Margadarsi_BangaruKutumbam#IdhiManchiPrabhutvam#ChandrababuNaidu#AndhraPradesh pic.twitter.com/zGxFTTjPNK
60 శాతం అమ్మితే 1.5 బిలియన్ అంటే సుమారుగా ఆరేడు వేల కోట్లు డబ్బులు వచ్చాయి. దీంతో శ్రీవారి దయ వల్ల తనకు ఇదంతా వచ్చిందని,తన వంతుగా స్వామికి ఏదైన విరాళంగా ఇచ్చి తన భక్తిని చాటుకొవాలనుకున్నాడు. దీంతో 121 కేజీల బంగారంను స్వామివారికి విరాళంగా ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా తన పేరు మాత్రం ఎక్కడ కూడా బైటకు రావొద్దని చెప్పి మరీ ఆ బంగారంను విరాళంగా ఇచ్చాడని చంద్రబాబు అసలు విషయంబైటపెట్టారు.
వెంకటేశ్వరస్వామి రోజుకు 120 కేజీల ఆభరణాలు ధరిస్తారని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఇక్కడ భక్తుడు కూడా 121 కేజీల బంగారం విరాళంగా ఇస్తున్నారు. అయితే వెంకటేశ్వరస్వామి ఎన్ని ఆభరణాలు ధరిస్తారనేదీ ఆయనకు తెలియదన్నారు. ఒకే వ్యక్తి శ్రీవారికి 140 కోట్ల విలువైన బంగారం ఇస్తున్నాడంటే.. అది ఆయనకు కలియుగ దైవం, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిపై ఉన్న నమ్మకమని చంద్రబాబు భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
