  • Telugu News
  • ఏపీ
  • CM Chandrababu naidu: సముద్రంలో కలిసే నీటిని వాడుకుంటే తప్పా..?.. నదీ వివాదాలపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Chandrababu naidu on water project disputes: కొంత మంది నదీజలాలపై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉందన్నారు. మొత్తంగా నదీజలాలపై రాజకీయాలు చేయోద్దన్నారు. ఒకరికి మరోకరు ఇచ్చిపుచ్చుకునేటు వంటి ధోరణి ఉండాలన్నారు. మొత్తంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 05:20 PM IST
  • నదీ వివాదంపై చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • రాజకీయాలు చేయోద్దని పిలుపు..

Chandrababu naidu sensational comments on ap and tg water project disputes: సీఎం చంద్రబాబునాయుడు ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. అదే విధంగా హెలికాప్టర్ లో తిరిగి ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై దృష్టి సారించారు. అదే విధంగా సైట్ వద్ద జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజనీర్లతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రాజెక్టు పనులు వీలైనంత తొందరగా పూర్తి చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.   ఎక్కడ కూడా లోపాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు. ఈ క్రమంలో  ఇటీవల తెలంగాణలోని రాజకీయ నేతలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై చంద్రబాబు నాయుడు కౌంటర్ ఇచ్చారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల వివాదాలను మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకొవాలన్నారు. అంతేకాకుండా.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణిలో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు.

ఇది భావోద్వేగాలతో కూడుకున్న అంశమని, దీనిపై రాజకీయాలు చేయడం సరికాదన్నారు. అదే విధంగా.. గోదావరిలొ చాలా నీళ్లు ఉన్నాయని అయితే సముంద్రంలోకి వెళ్తున్న జలాలను ఉపయోగించుకుంటే తప్పేంటని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.  గోదావరి జలాలను పొలవరంకు వాడుకుంటే తప్పేంటని అన్నారు. గతంలో ఆర్టీఎస్ లో నీళ్లు రాకుంటే జురాల నుంచి నీళ్లు మహబూబ్ నగర్ కు ఇచ్చామన్నారు. దేవాదుల, కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టులను తన  హయంలో ప్రారంభించినట్లు గుర్తు చేశారు.

కావాలిస్తే  దేవాదుల మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నారు. గోదావరికి ఎగువన దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ ఉందన్నారు. అదే విధంగా.. దేవాదుల నుంచి నీళ్లు పొలవరంకు వస్తే వాడుకుంటే తప్పేంటన్నారు. గతంలోమంజీరాకు నీళ్లను  తీసుకెళ్లారని..  అప్పుడు ఏమనలేదన్నారు. గోదావరి నదిలో పుష్కలంగా  నీళ్లు ఉన్నాయి.  మిగిలిన నీరు పైన సాగర్ , శ్రీ శైలం లో నిల్వచేస్తే తెలంగాణ వాడుకొవచ్చన్నారు. కొంత మంది తెలంగాణ రాజకీయ నేతలు ప్రాజెక్టులపై చేస్తున్న మాటలు అర్థం కావడంలేదన్నారు.

Read more: KTR In Khammam Video: కేటీఆర్ ఖమ్మంటూర్‌లో వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీలు.. తెలుగు స్టేట్స్‌లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు.. వీడియో..

అసత్యంను వందసార్లు చెబితే నిజంకాదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా.. గత ప్రభుత్వం అలసత్వం వల్ల ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యమైందన్నారు.   ఇప్పటికే 87 శాతం సివిల్ పనులు పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల పునరావాసం, ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ పనులపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు, కొలుసు పార్ధసారధి, నాదెండ్ల మనోహర్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chandrababu NaiduPolavaram projectCM Revanth Reddywater project disputesirrigation project

