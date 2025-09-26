English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 26, 2025, 11:38 AM IST

DSC Notifications: ప్రతీ ఏడాది DSC నోటిఫికేషన్.. టీచర్లు నిత్యం అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి.. చంద్రబాబు కీలక కామెంట్స్..!!

Chandrababu Promises DSC: ఏపీలో టీచర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన మెగా DSC ఉత్సవ్ సభ ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా హాజరై, తాజాగా DSCలో ఎంపికైన 15,941 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. తన మొదటి సంతకం మెగా DSC ఫైల్ పై పెట్టానని ఆయన  ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం DSC నోటిఫికేషన్ తప్పక వస్తుందని నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. గతంలో పోస్టింగుల కోసం లాబీయింగ్, పైరవీలు జరిగేవని గుర్తుచేస్తూ, టీడీపీ పాలనలో మాత్రం పూర్తిగా పారదర్శకంగా, ప్రతిభ ఆధారంగా నియామకాలు జరిగాయని చెప్పారు. వైసీపీ పాలనలో విద్యావ్యవస్థ ఇంగ్లిష్ మీడియం పేరుతో దెబ్బ తిన్నదంటూ  విమర్శించారు.

తన హయాంలో గత 15 ఏళ్లలోనే 14 సార్లు DSC నిర్వహించి 1.96 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. కొత్తగా 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల కోసం ఒప్పందాలు కుదిరాయని, వాటితో 10 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయని చెప్పారు. ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలని యువతకు పిలుపునిచ్చారు. చంద్రబాబు ప్రసంగంలో మహిళల సంక్షేమం, విద్యా రంగంలో సంస్కరణలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తల్లికి వందనం పథకం కింద ప్రతి పిల్లవాడికి రూ.15 వేల చొప్పున ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. స్కూల్ కిట్లు, పుస్తకాలు, మధ్యాహ్న భోజనంలో సన్న బియ్యం వాడకం వంటి అంశాలను వివరించారు. టీచర్ బదిలీలను పూర్తిగా పారదర్శకంగా, ఒక్క ఫిర్యాదు లేకుండా పూర్తి చేశామన్నారు.

నారా లోకేష్ తీసుకొచ్చిన ‘నో బ్యాగ్ డే’ విధానం వినూత్నమని ఆయన ప్రశంసించారు. “మన బడి – మన భవిష్యత్” పేరుతో పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తున్నామని తెలిపారు. విద్యార్థులలో నైతిక విలువలు, నైపుణ్యాలు పెంచే బాధ్యత టీచర్లదేనని ఆయన సూచించారు. 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలాన్ని విద్యా రంగానికి శాపమని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ సమయంలో 10 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను వదిలి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు వెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యను 19వ స్థానానికి దిగజార్చారని మండిపడ్డారు. తాను నిత్య విద్యార్థినని, కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని వాటిని అమలు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు.

విద్య బలంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగుతుందని చంద్రబాబు నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. టీచర్లు విలువలతో కూడిన విద్య అందించాలని, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమను తాము అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రాథమిక విద్య బాగుంటే ఉన్నత చదువులు అద్భుతంగా ఉంటాయని..దీంతో అభివ్రుద్ధిలో రాష్ట్రం ముందుకు దూసుకెళ్తుందని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 

Chandrababu DSC 2024 Andhra Pradesh Jobs Teachers Recruitment AP EducationChandrababu DSC 2025Andhra Pradesh Mega DSC RecruitmentChandrababu Teachers Job Guarantee

