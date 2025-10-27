Heavy Rains: మోంథా తుఫానుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు

Montha Cyclone: మోంథా తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండడంతో తీరప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రతీ కేంద్రానికి ఇన్ఛార్జ్.. నాణ్యమైన ఆహారం, మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించాలని సూచించారు. తాగునీరు కలుషితం కాకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. వాలంటరీగా వచ్చేవారితో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ నుంచి మొంథా తుఫాన్పై అధికారులతో సోమవారం సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇతర అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ చేపట్టారు. తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పడనుండడంతో తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా.. ఎక్కడా కలుషితం కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఎక్కడా ఎటువంటి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించకుండా అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు. జిల్లాల్లో తుఫాను రక్షణ చర్యలను పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని, వాలంటరీగా వచ్చేవారిని తుఫాన్ సహాయక కార్యక్రమాలకు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా నిబద్ధతతో పనిచేసి మొంథా తుఫాన్ను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఎలాంటి అలసత్వం కనిపించకుండా.. కలెక్టర్లతో అన్ని పరిస్థితులను సీఎం చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఆదివారం రాత్రి నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయని... అన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నామని ఆ జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఆర్టీజీఎస్ నుంచి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందుతోందని.. ఎక్కడా చెరువులు, కాలువ గట్లు తెగకుండా చూసుకోవాలని సూచించారు. భారీ వర్షాలతో నీరు ఎక్కడా నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు. తుఫాను సమయంలో ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రాకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు. విజయవాడ, మంగళగిరి, విశాఖ వంటి కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. మొంథా తుఫాన్ కార్యాచరణ భవిష్యత్లో వచ్చే తుఫాన్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఒక మోడల్ కావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
