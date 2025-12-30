English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chandrababu: మండిపల్లి నువ్వు ఏడవకు.. రాయచోటి అభివృద్ధి బాధ్యత నాది: చంద్రబాబు

Chandrababu Special Focus On Rayachoti Development: జిల్లాను కోల్పోతున్న రాయచోటికి సీఎం చంద్రబాబు పూర్తి భరోసా ఇచ్చారు. జిల్లాగా లేకున్నా అభివృద్ధిలో ఎక్కడా వెనుకాడబోమని.. రాయచోటి అభివృద్ధికి తనది పూచీగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా రోదించిన మంత్రికి ధైర్యం ఇచ్చారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 07:43 AM IST

Chandrababu: మండిపల్లి నువ్వు ఏడవకు.. రాయచోటి అభివృద్ధి బాధ్యత నాది: చంద్రబాబు

Rayachoti Development: జిల్లాల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ అంశం ఏపీలో సంచలన పరిణామాలకు దారి తీసింది. ముఖ్యంగా మదనపల్లి కేంద్రంగా కొత్త జిల్లా ఏర్పాటుచేయడంపై తీవ్ర వివాదం ఏర్పడింది. ఈ జిల్లా ఏర్పాటును రాయచోటి ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటిని తీసేసి మదనపల్లిని చేయడంతో రాయచోటి ప్రజలతోపాటు అక్కడి అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానికుల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి సీఎం చంద్రబాబుతో తన అభిప్రాయం చెప్పారు. కానీ రాయచోటి ప్రజల అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వలేదు. రాయచోటిని మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో మండిపల్లి సమావేశంలోనే రోదించారు. దీనిని గమనించిన చంద్రబాబు ఓదార్చారు. వెనుకబడిన రాయచోటి అభివృద్ధి బాధ్యత తనదని ప్రకటించారు.

Also Read: Srivari Sevaks: సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం.. అన్ని ఆలయాల్లో శ్రీవారి సేవకులు

రాయచోటి అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మంత్రి మండిపల్లిని పిలిపించి రాయచోటి  అభివృద్ధికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తానని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు. మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, అచ్చెంనాయుడు సమక్షంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో  మంత్రి మండిపల్లి భేటీ అయ్యారు. సమావేశం అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ.. రాయచోటిపై సీఎం చంద్రబాబుకు  ప్రత్యేక మమకారం ఉందని చెప్పారు.

Also Read: AP Districtss: కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నా వెనక్కి తగ్గని సీఎం చంద్రబాబు.. కొత్త జిల్లాల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం

జిల్లాల పునర్విభజన అంశాలలో భాగంగా రాష్ట్ర రవాణా, యువజన, క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డినీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భరోసా నిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎంఓ నుంచి ఫోన్ కాల్ రావడంతో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి వెంటనే ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఈ భేటీలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి సత్యప్రసాద్, సీనియర్ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కూడా ఉన్నారు. రాయచోటి అభివృద్ధిలో అగ్రగామిగా నిలిచేలా ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సహకారం అందిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. రాయచోటిపై తనకున్న అనుబంధం, మమకారం గురించి ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.

Also Read: Vaikunta Ekadasi: రేపే వైకుంఠ ఏకాదశి.. విష్ణువు, ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

గతంలో రూపొందించిన ప్రణాళికల ప్రకారమే రాయచోటిని ప్రణాళిక బద్దమైన అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్తామని మంత్రి మండిపల్లితో ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. అవసరమైన అన్ని మౌళిక సదుపాయాలు, పరిపాలనా సదుపాయాలతో రాయచోటి మరింత ముందుకు సాగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. రాయచోటిలో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మంత్రికి సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు వినిపించారు. రాయచోటి ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునేలా మరింత కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుతో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuRayachotiNew DistrictsMadanapalleSecretariat

