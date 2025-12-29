Srivari Sevaks: సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం.. అన్ని ఆలయాల్లో శ్రీవారి సేవకులు

Temples Sevak: ఇకపై రాష్ట్రంలోని అన్నీ ఆలయాల్లో శ్రీవారి సేవకులుగా నియమించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆధ్యాత్మికపరంగా.. రెవెన్యూ సేవలు సులభంగా అందాలనే పనిలో భాగంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సర్వేలో తప్పిదాలు దొర్లకూడదని సూచించింది. మెరుగైన ప్రజారోగ్యం కోసం వ్యవసాయ వైద్యారోగ్య శాఖలు కలిసి పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
Also Read: Tirumala Temple: ఇల వైకుంఠంగా తిరుమల ఆలయం.. శ్రీవారికి ఎవరూ దిష్టి పెట్టొద్దు
రాష్ట్రంలోని అన్ని దేవాలయాలు శ్రీవారి సేవకుల తరహా విధానాన్ని అవలంభించాలని చంద్రబాబు నాయుడు దేవదాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం ఆర్టీజీఎస్ నుంచి వివిధ శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఆర్టీజీఎస్ నుంచి వివిధ శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. రెవెన్యూ, వ్యవసాయం, పౌరసరఫరాలు, వైద్యారోగ్యం, రవాణా, అగ్నిమాపక, దేవదాయ సహా పలు శాఖల పనితీరుపై చర్చించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ఆయా శాఖల పనితీరు ఏ విధంగా ఉందనే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు.
Also Read: Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని దేవాలయాల్లో స్థానికంగా వాలంటీర్లను నియమించుకోవాలని.. శ్రీవారి సేవకుల తరహాలోనే అన్ని దేవాలయాల్లో సేవలు చేసే వారిని గుర్తించాలని సూచించారు. వారి జాబితాను సిద్దం చేయాలని.. వారి సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఆదేశించారు. భగవంతుడి సేవ చేసేందుకు చాలా మంది భక్తులు ముందుకు వస్తారని.. ఇలా ముందుకు వచ్చిన వారిని ప్రొత్సహించాలని అధికారులకు సూచించారు. శ్రీశైలంలోనూ ఇదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు గుర్తుచేశారు.
Also Read: Vaikunta Ekadasi: రేపే వైకుంఠ ఏకాదశి.. విష్ణువు, ఇంద్రుడి మధ్య జరిగిన పూర్తి స్టోరీ ఇదే!
పీహెచ్సీలు, అర్బన్ పీహెచ్సీ, సీహెచ్సీలు మొదలుకుని జిల్లా ఆస్పత్రుల్లో మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉండాలని.. పరిశుభ్రతతో ఉండాలని సీఎం సూచించారు. కలెక్టర్లు రెగ్యులర్ అంశాలపై దృష్టి పెడుతూనూ కీలకమైన శాఖలు, విభాగాలపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు నిత్యం సందర్శించే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో క్షేత్ర స్థాయి పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ ఉండాలని తెలిపారు. రోగాల బారిన పడి వచ్చే వారికి మంచి సేవలు అందించాలని.. డాక్టర్లు అందరూ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. సర్వేలు చేపట్టే విషయంలో ఎలాంటి తప్పిదాలు జరగకూడదని.. సర్వే చేయించుకునే వారు ఇబ్బందులు పడకూడదని సూచించారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రెవెన్యూ యంత్రాంగం పని చేయాలని.. రెవెన్యూ శాఖకు కొన్ని విషయాల్లో ఉన్న చెడ్డ పేరు తొలగించుకునేలా చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి