AP Liqour: మద్యంపై సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం.. వారికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

AP Liquor App: సొంత టీడీపీ నాయకులే నకిలీ మద్యం తయారుచేస్తుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ తీవ్రంగా తప్పుపడుతుండడం.. ఆందోళనలు చేపడుతుండడంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. 'మొత్తం ప్రక్షాళన చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ కోసం కొత్తగా యాప్ తీసుకువచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో ఆదివారం సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ ఎక్సైజ్కు సంబంధించిన సురక్షా యాప్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏపీలో జరుగుతున్న నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ సురక్ష యాప్ గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో ఉందని వినియోగదారులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. సురక్షా యాప్ యూజర్ ఫ్రెండ్లిగా ఉండేలా చూస్తామని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తమ సొంత బ్రాండ్లు తెచ్చారని.. వాళ్ల సొంత బ్రాండ్ మద్యాన్ని దుకాణాల్లో ఉంచి అమ్మారని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
మద్యం దుకాణాల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు లేకుండా చేశారని.. డిస్టిలరీలను బలవంతంగా నియంత్రణలోకి తీసుకున్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నేరాలు చేసేవారిని విడిచిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ పాలనలో ఎప్పుడూ చూడని నేరాలు చూశామని.. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రక్షాళన చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నమని వెల్లడించారు. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మెరుగైన మద్యం విధానం తెచ్చామని చెప్పుకొచ్చారు. 'నాణ్యత లేని మద్యం, ఎక్కువ ధరలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ములకలచెరువు ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేశాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం. జీవీజీ అశోక్కుమార్ నేతృత్వంలో రాహుల్దేవ్ శర్మ, కె.చక్రవర్తి, మలికా గార్గ్తో కూడిన సిట్ వేశాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
నకిలీ మద్యం కేసులో షాకింగ్ వార్తలు బయటకు వస్తున్నాయని.. కానీ ఆ షాకింగ్ వార్తలు ఇప్పుడే చెప్పనని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆఫ్రికాలో నేర్చుకుని ఏపీలో అమలు చేసేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని.. రాజకీయ ముసుగులో ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నకిలీ మద్యం ఘటనలో ఎలాంటి రాజీ లేదని.. మొత్తం ప్రక్షాళన చేస్తామని ప్రకటించారు. నకిలీ మద్యం బాటిల్ను గుర్తించేందుకు యాప్ డిజైన్ చేశామని.. స్కాన్ చేస్తే చాలు ఆ సీసా గురించి వివరాలన్నీ తెలుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
'ఎక్కడ అమ్ముతారో అక్కడే జియో ట్యాగింగ్ అవుతోంది. మరోచోట అమ్మేందుకు వీల్లేదు.. అలా చేస్తే నేరం. స్కాన్ చేశాక తయారీ కేంద్రం, తేదీ, బ్యాచ్ అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి' అని సురక్షా యాప్ పని విధానాన్ని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. బెల్ట్ షాపుల్లో అమ్మేవారికి బెల్ట్ తీస్తామని హెచ్చరించారు. శవ రాజకీయాలు చేయడం వైసీపీ నేతలకు అలవాటు అని వైఎస్సార్సీపీని విమర్శించారు. ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు పనిచేసే ప్రభుత్వం తమదని చెప్పుకొచ్చారు. తప్పు చేస్తే తన, మన అనేదాన్ని చూడం.. జాగ్రత్త అని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. 'కల్తీ మద్యం వైసీపీ ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది. ఒకవైపు గంజాయి, మరోవైపు కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు. కల్తీ మద్యాన్ని చట్టబద్ధం చేసి మరీ నేర సామ్రాజ్యం సృష్టించారు. ఇంత చేస్తున్నా కొందరు బరితెగిస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటామా? నేరస్తులు ఏ ముసుగులో వచ్చినా కట్టడిచేసి తీరతాం. నేరాలు చేసేవారు ఎవరైనా, ఎంతటివారైనా ఉపేక్షించేది లేదు' అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
ప్రజారోగ్యమే మాకు ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేశానని.. శవ రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన వీరంతా (వైఎస్సార్సీపీ) ఇప్పుడు కుట్రలు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. తండ్రి చనిపోయినప్పుడే వీరు శవ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టారని.. బ్లూ మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని తప్పుడు ప్రచారాలకు తెర లేపారని పరోక్షంగా వైఎస్ జగన్ను సీఎం చంద్రబాబు విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వ విశ్వసనీయత దెబ్బతీయాలని చూస్తే ఊరుకోమని స్పష్టం చేశారు.
