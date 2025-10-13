English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Liqour: మద్యంపై సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం.. వారికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Chandrababu Takes Big Decision On Liquor: తీవ్ర వివాదం రేపిన నకిలీ మద్యం అంశంలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొత్తం మద్యం విధానాన్ని ప్రక్షాళన చేస్తానని ప్రకటించారు. నకిలీ మద్యం రాయుళ్ల తాటతీస్తానని హెచ్చరించారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 08:28 AM IST

AP Liquor App: సొంత టీడీపీ నాయకులే నకిలీ మద్యం తయారుచేస్తుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌సీపీ తీవ్రంగా తప్పుపడుతుండడం.. ఆందోళనలు చేపడుతుండడంతో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. 'మొత్తం ప్రక్షాళన చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఎక్సైజ్‌ శాఖ కోసం కొత్తగా యాప్‌ తీసుకువచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: School Holidays: అయ్యో మళ్లీ విద్యార్థులకు భారీ సెలవులు.. నేటి నుంచి 13 రోజులు స్కూళ్లకు హలీడేస్‌

ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో ఆదివారం సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ ఎక్సైజ్‌కు సంబంధించిన సురక్షా యాప్‌ను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏపీలో జరుగుతున్న నకిలీ మద్యం వ్యవహారంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ ఎక్సైజ్ శాఖ సురక్ష యాప్‌ గూగుల్ ప్లేస్టోర్‌లో ఉందని వినియోగదారులు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. సురక్షా యాప్ యూజర్ ఫ్రెండ్లిగా ఉండేలా చూస్తామని చెప్పారు. వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో తమ సొంత బ్రాండ్లు తెచ్చారని..  వాళ్ల సొంత బ్రాండ్ మద్యాన్ని దుకాణాల్లో ఉంచి అమ్మారని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

Also Read: Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

మద్యం దుకాణాల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు లేకుండా చేశారని.. డిస్టిలరీలను బలవంతంగా నియంత్రణలోకి తీసుకున్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నేరాలు చేసేవారిని విడిచిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ పాలనలో ఎప్పుడూ చూడని నేరాలు చూశామని.. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రక్షాళన చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నమని వెల్లడించారు. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మెరుగైన మద్యం విధానం తెచ్చామని చెప్పుకొచ్చారు. 'నాణ్యత లేని మద్యం, ఎక్కువ ధరలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ములకలచెరువు ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేశాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం. నకిలీ మద్యంపై సిట్ వేసి మొత్తం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించాం. జీవీజీ అశోక్‌కుమార్ నేతృత్వంలో రాహుల్‌దేవ్ శర్మ, కె.చక్రవర్తి, మలికా గార్గ్‌తో కూడిన సిట్‌ వేశాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

Also Read: Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

నకిలీ మద్యం కేసులో షాకింగ్ వార్తలు బయటకు వస్తున్నాయని.. కానీ ఆ షాకింగ్ వార్తలు ఇప్పుడే చెప్పనని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆఫ్రికాలో నేర్చుకుని ఏపీలో అమలు చేసేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని.. రాజకీయ ముసుగులో ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నకిలీ మద్యం ఘటనలో ఎలాంటి రాజీ లేదని.. మొత్తం ప్రక్షాళన చేస్తామని ప్రకటించారు. నకిలీ మద్యం బాటిల్‌ను గుర్తించేందుకు యాప్ డిజైన్ చేశామని.. స్కాన్ చేస్తే చాలు ఆ సీసా గురించి వివరాలన్నీ తెలుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

Also Read: Harish Rao: జోర్డాన్‌లో గల్ఫ్‌ కార్మికులకు హరీశ్‌ రావు భరోసా.. 'మేమున్నాం' అంటూ ఫోన్ కాల్

'ఎక్కడ అమ్ముతారో అక్కడే జియో ట్యాగింగ్ అవుతోంది. మరోచోట అమ్మేందుకు వీల్లేదు.. అలా చేస్తే నేరం. స్కాన్ చేశాక తయారీ కేంద్రం, తేదీ, బ్యాచ్ అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి' అని సురక్షా యాప్‌ పని విధానాన్ని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. బెల్ట్ షాపుల్లో అమ్మేవారికి బెల్ట్ తీస్తామని హెచ్చరించారు. శవ రాజకీయాలు చేయడం వైసీపీ నేతలకు అలవాటు అని వైఎస్సార్‌సీపీని విమర్శించారు. ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు పనిచేసే ప్రభుత్వం తమదని చెప్పుకొచ్చారు. తప్పు చేస్తే తన, మన అనేదాన్ని చూడం.. జాగ్రత్త అని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. 'కల్తీ మద్యం వైసీపీ ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది. ఒకవైపు గంజాయి, మరోవైపు కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు. కల్తీ మద్యాన్ని చట్టబద్ధం చేసి మరీ నేర సామ్రాజ్యం సృష్టించారు. ఇంత చేస్తున్నా కొందరు బరితెగిస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటామా? నేరస్తులు ఏ ముసుగులో వచ్చినా కట్టడిచేసి తీరతాం. నేరాలు చేసేవారు ఎవరైనా, ఎంతటివారైనా ఉపేక్షించేది లేదు' అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

ప్రజారోగ్యమే మాకు ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేశానని.. శవ రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన వీరంతా (వైఎస్సార్‌సీపీ) ఇప్పుడు కుట్రలు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. తండ్రి చనిపోయినప్పుడే వీరు శవ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టారని..  బ్లూ మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని తప్పుడు ప్రచారాలకు తెర లేపారని పరోక్షంగా వైఎస్‌ జగన్‌ను సీఎం చంద్రబాబు విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వ విశ్వసనీయత దెబ్బతీయాలని చూస్తే ఊరుకోమని స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuliquorExcise Department AppAmaravatiYS Jagan

