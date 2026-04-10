Amaravati Quantum Hub: సాంకేతికతతో కొత్త విప్లవం సృష్టించిన క్వాంటం టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా అమరావతి ఎదుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ లక్ష్యాలను అందిపుచ్చుకుని దేశంలోనే తొలి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. క్వాంటం టెక్నాలజీలో పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణల దిశగా అవసరమైన ఎకో సిస్టం సిద్ధమవుతోందని.. క్వాంటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ను భవిష్యత్ ప్రపంచానికి చిరునామాగా మార్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.
ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమరావతిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్వదేశీ క్వాంటం కంప్యూటర్ల టెస్టింగ్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్తో పాటు రాజధానిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో 1ఎస్, 1 క్యూ పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో దేశంలోనే క్వాంటం టెస్ట్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ అవతరించనుండడం విశేషం.
ఈ స్వదేశీ నిర్మిత క్వాంటం రిఫరెన్స్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీలు అమరావతిని ఓ అత్యాధునిక క్వాంటం ఎకోసిస్టమ్గా తీర్చిదిద్దనున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి స్వదేశీ టెక్నాలజీతో భారత్లోనే తొలిసారి క్వాంటం కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ను పరీక్షించే సౌకర్యాన్ని అమరావతిలో ఏర్పాటుచేశారనే విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ప్రక్రియను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేలా ఓపెన్ యాక్సెస్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీగా దీనిని ఏర్పాటుచేస్తున్నారు.
క్వాంటం రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ టెస్ట్ బెడ్లు క్వాంటం హార్డ్వేర్ తయారీలో కీలకం కానున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆశిస్తున్నాయరు. ఈ రెండు చోట్లా మైనస్ 273 సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు పనిచేయనుండగా.. క్వాంటం కంప్యూటర్లలో ఉపకరించే వివిధ పరికరాలను టెస్ట్ చేసేలా ఈ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీలు తోడ్పాటు అందించనున్నాయి. క్వాంటం టెక్నాలజీలో కేవలం సాఫ్ట్వేర్ అల్గారిథమ్స్ తో పాటు హార్డ్వేర్ తయారీలోనూ స్వయం సమృద్ధి సాధించాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆశయం పెట్టుకున్నారు. క్వాంటం కంప్యూటర్లకు అవసరమైన పరికరాలను తయారు చేయాలని కూడా లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. ఇటీవలే 30కి పైగా క్వాంటం హార్డ్ వేర్ తయారీ సంస్థలతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశం నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. అమరావతిలో ఏర్పాటవుతున్న క్వాంటం రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ భారత్లో క్వాంటం హార్డ్వేర్ నెట్వర్క్కు యాంకర్ నోడ్గా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా సీఎం నిర్దేశించారు. ప్రెసిషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్వాంటం గ్రేడ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ లాంటి రంగాల్లో స్వదేశీ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఉపకరణాల తయారీకి కేంద్రంగా అమరావతి మారాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన ముఖ్య ఉద్దేశం.
