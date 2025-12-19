Chandrababu: చంద్రబాబు వార్నింగ్‌.. ఏపీలో వెనుకబడ్డ తూర్పు జిల్లా మంత్రులు

Ministers Performance And Rating: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రాజకీయ చైతన్యం చాలా ఎక్కువ. ఈ జిల్లాలో తూర్పు ఓటర్లు ఎటు ఉంటే రాష్ట్రం అటే ఉంటుందనే టాక్ ఉంది. గతంలో పంతం పద్మనాభం, ముత్తా గోపాలకృష్ణ, తోట సుబ్బారావు, ముద్రగడ పద్మనాభం, గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, చిక్కాల రామచంద్రరావు వంటి ఉద్దండులు మంత్రులుగా పనిచేసి జిల్లాను అగ్రభాగాన నిలిపారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ నేతలలోటును తీర్చే లీడర్ లేకుండా పోయారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఉమ్మడి తూర్పులో ముగ్గురు మంత్రులున్నారు. కాకినాడ నుంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, తూర్పు నుంచి కందుల దుర్గేష్, కోనసీమ నుంచి వాసంశెట్టి సుభాష్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. తాజాగా సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, జిల్లాల కలెక్టర్ల పనితీరును పరిశీలించి వారికి ర్యాంకులు కేటాయించారు. ఈ ర్యాంకులలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ముగ్గురు మంత్రులు, ముగ్గురు కలెక్టర్లు కూడా పూర్తిగా వెనుకబడటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Also Read: Tragedy Lift: లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని కేజీఎఫ్ దర్శకుడి కొడుకు మృతి.. సినీ పరిశ్రమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
తాజాగా మంత్రుల 18 నెలల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఇందులో కొందరు మంత్రులు చాలా వెనుకబడితే.. కొందరు పరవాలేదని అనిపించారు. ఈ రేటింగ్ తర్వాత కొందరు మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు వార్నింగ్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫైళ్ల క్లియరెన్స్లో వేగం పెరగాలని సీఎం ఆదేశించినా, ఏ మాత్రం మార్పు లేకపోవడంతో సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. ఇప్పటి వరకూ సీఎం చంద్రబాబు వద్దకు 6 వేల 713 ఫైల్స్ వచ్చాయి. ఇందులో 6 వేల 653 ముఖ్యమంత్రి పరిష్కరించారు. ముఖ్యంగా పైళ్లను క్లియర్ చేయడంలో సీఎం ఆరో స్థానంలో నిలిచారు. అంతేకాకుండా కేబినెట్ను నడిపించే సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు పరిపాలనా వ్యవహారాలు, మరోవైపు పార్టీని సీఎం చూసుకుంటూనే ఫైల్స్పై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ తమ శాఖలకు సంబంధించి పనితీరు మెరుగుపరచుకోవడంలో వెనుకపడ్డారు. అయితే ఉమ్మడి తూర్పు జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రులు కూడా రేటింగ్ లో పూర్తిగా వెనుకబడ్డట్టు తెలుస్తోంది.
Also Read: YS Jagan: మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబు వెనక్కి తగ్గాలి: వైఎస్ జగన్
ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లా నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నారు. ఇందులో జనసేన పార్టీ నుంచే ఇద్దరు మంత్రులు ఉండగా.. ఒకరు టీడీపీ నుంచి మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. వీరిలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ గతంలో ఎమ్మెల్సీ గా పనిచేశారు. గత అనుభవంతో మంత్రిగా సమర్ధవంతంగా పనిచేయడమే కాక నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటున్నారు. ఈ పనితనంతోనే అయన 7వ స్థానం దక్కించుకున్నారు. ఇక ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారి ఎమ్మెల్యే, మొట్టమొదటి సారి మంత్ర్రి అయ్యారు. ఆయనకు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, సినీ నటుడుగా బిజీగా ఉన్నారు. అయినా తన శాఖలను గాడిన పెడుతున్నారు. కానీ ఫైల్స్ పరిశీలనలో వెనుకబాటు, పూర్తిగా అధికారులపై ఆధారపడడంతో 11వ ర్యాంకింగ్ లో ఉండిపోయారు. మరో మంత్రి సుభాష్ పూర్తిగా తన శాఖలను పక్కన పెట్టి కుల రాజకీయాలు, అమలాపురం పైనే దృష్టి పెట్టడం, తండ్రి పెత్తనం.. ఇవి సరిపోవు అన్నట్లు సినీ నటుడుగా అరంగేట్రంతో 18 వ స్థానంకు పడిపోయారు. ఉన్నవారిలో దుర్గేష్ మెరుగ్గా ఉన్నట్లు సీఎం నివేదిక తేల్చింది.
ఇదిలా ఉంటే ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన కలెక్టర్లు కూడా పనితీరులో పూర్తిగా వెనుకబడ్డారు. సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు మూడు నెలలపాటు కలెక్టర్లు ఫైళ్లను పరిశీలించిన విధానాన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే గ్రేడ్ లు కేటాయించింది ప్రభుత్వం. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి 13, బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ 21, కాకినాడ కలెక్టర్ షామ్మోహన్ 26వ స్థానానికి పడిపోయారు. ఈ మూడు నెలల కాలంలో వారికి ఎన్ని ఫైళ్ళు వచ్చాయి, ఎన్ని ఫైళ్ళు పరిశీలించారు, ఒక్కో ఫైలు పరిశీలనకు ఎంత సమయం తీసుకున్నారు తదితర వివరాల ఆధారంగా ఈ గ్రేడ్లు ఇచ్చారు. తూర్పుగోదావరి కలెక్టర్ ఫైల్స్ క్లియరెన్స్ కుఒకరోజు 21 గంటల సమయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు కోనసీమ కలెక్టర్ నాలుగు రోజుల 13 గంటల సమయం తీసుకుంటే కాకినాడ కలెక్టర్ అత్యధికంగా 11 రోజుల 16 గంటల పైగా సమయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?
వాస్తవానికి కాకినాడ కలెక్టర్ ను బదిలీ చేస్తారని ఎప్పటినుంచో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నియోజవర్గానికి ఆయన పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ చైర్మన్ ఉన్నారు. దాంతో డిప్యూటీ సీఎంకు కలెక్టర్ చాలా దగ్గరయ్యారు. ఒక దశలో కాకినాడ కలెక్టర్ కాకుండా పిఠాపురం కలెక్టర్ అంటూ ఆయనపై ప్రచారం జరిగింది. అయితే కాకినాడ కలెక్టర్ అట్టడుగు స్థానానికి చేరుకోవడంతో ఆయన పనితీరు మార్చుకుంటారా లేక ప్రభుత్వమే మారుస్తుందా అన్న చర్చ ఇప్పుడు అధికారుల్లో జోరుగా సాగుతోంది. మొత్తంగా తూర్పు జిల్లాలో మంత్రులు, కలెక్టర్లు వెనుకబడటం జిల్లాలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook