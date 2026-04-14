Nari Shakti Vandan: నారీ శక్తి వందనంపై జగన్‌, షర్మిలతో సహా అన్నీ పార్టీ అధ్యక్షులకు చంద్రబాబు లేఖ!

Chandrababu Wrote Letter To YS Jagan On Nari Shakti Vandan Bill: మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు నారీ శక్తి వందన్‌పై టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లేఖ రాశారు. నారీ శక్తి వందన్‌ బిల్లుకు మద్దతు పలకాలని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌తో సహా దేశంలోని రాజ్యసభ, లోక్‌సభ ఎంపీలకు లేఖ రాసి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 14, 2026, 03:20 PM IST

Chandrababu Letter To YS Jagan: మహిళా రిజర్వేషన్ ‘నారీ శక్తి వందన్’ బిల్లు‌కు పార్లమెంట్‌లో మద్దతుపై రాష్ట్రంలోని రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు, రాజ్యసభ, లోక్‌సభ ఎంపీలకు టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు లేఖ రాశారు. వైఎస్ఆర్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షులు పీవీఎన్ మాధవ్, వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డితోపాటు సీపీఐ, సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శులు ఈశ్వరయ్య, శ్రీనివాస రావుకు ముఖ్యమంత్రి లేఖలు రాశారు. 2029 ఎన్నికల నుంచే మహిళలకు చట్ట సభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేసేలా తీసుకువస్తున్న ‘నారీ శక్తి వందన్’‌ చట్ట సవరణ బిల్లుకు మద్దతు పలకాలని లేఖలో కోరారు. 

మహిళలకు పార్లమెంట్, విధాన సభల్లో మూడో వంతు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంకల్పాన్ని బలపరుద్దామని లేఖలో చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. పార్లమెంట్‌లో మహిళా రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టే ఈ నెల 16వ తేదీ భారత ప్రజాస్వామ్యంలో చారిత్రక ఘట్టమని తెలిపారు. ‘నారీ శక్తీ వందన్ అధినియం’ మహిళా సాధికారతతో పాటు దేశ ఉన్నతికి దోహదపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రభుత్వంలో, పరిపాలనలో, చట్టసభల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరిగినప్పుడే నిజమైన ప్రగతి సాధ్యం అవుతుందని తాను నమ్ముతానని లేఖలో పేర్కొన్నారు. భరతమాతను పూజించే దేశంగా నారీ శక్తికి వందనం పలుకుదాం ఆయా పార్టీల అధ్యక్షులకు సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.

'భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఏప్రిల్ 16, 2026 ఒక చారిత్రాత్మక, ఆనందకరమైన రోజుగా నిలుస్తుంది. మహిళా రిజర్వేషన్ అమ‌లుకు బాట‌లువేసే నారీ శక్తి వందన్ అధినియం స‌వ‌ర‌ణ బిల్లు పార్లమెంట్ ముందుకు రానుండ‌డంతో దశాబ్దాల కల నిజమవుతోంది. భారత ప్రజాస్వామ్యంలో శాశ్వతంగా నిలిచేలా, సమానత్వం సాధించేందుకు ఇది గొప్ప ముందడుగు' అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 'ఎక్కడ మహిళలను గౌరవిస్తారో.. అక్కడ దేవతలు కొలువై ఉంటారని మన భారతీయ ధర్మం చెబుతోంది. దీనికి నిదర్శనమే నారీ శక్తి వందన్ అధినియం. చట్టసభల్లో ఆడబిడ్డలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు 2029 నుంచే అమల్లోకి వచ్చేలా చట్ట సవరణకు కేంద్రం సంకల్పించింది' అని చంద్రబాబు లేఖలో వివరించారు.

ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిర్వహించడం ఒక గొప్ప ఆలోచనగా తాను భావిస్తున్నానని.. చట్టసభల్లో మహిళలకు మూడోవంతు సీట్లు కేటాయించడం ప్రతీ భారతీయుడు గర్వించే సందర్భం అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 'నేటి నిర్ణయం రేపటి నూతన రాజకీయ పంథాకు, సాధికారతకు నాంది పలుకుతోంది. ప్రభుత్వంలో, పరిపాలనలో, చట్టసభల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరిగినప్పుడే నిజమైన ప్రగతి సాధ్యం అవుతుందని మొదటి నుంచీ నేను బలంగా నమ్ముతా. మహిళలకు సముచిత స్థానంతోనే సమాజ అభివృద్ధి. రాష్ట్ర, దేశ పురోగతిలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషించాలన్నది నా అభిప్రాయం' అని లేఖలో చంద్రబాబు వివరించారు.

కఠోర శ్రమ, కర్తవ్య దీక్షతో నేడు ప్రతీ రంగంలోనూ మహిళలు తమ ప్రతిభ నిరూపించుకుంటున్నారని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. 2029లో జరిగే లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల నుంచే మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు కావాలనే ప్రధాని ఆకాంక్షకు అందరం మద్దతు పలుకుదామని పార్టీల అధ్యక్షులకు సూచించారు. మహిళా రిజర్వేషన్‌పై అంతా ఒకే స్వరం వినిపించాలని ఆడబిడ్డల తరఫున బాధ్యతతో ఈ లేఖ రాస్తున్నట్లు చెప్పారు. భరతమాతను పూజించే దేశంగా నారీ శక్తికి వందనం పలికే గొప్ప క్షణాలకు 140 కోట్ల మంది భారతీయులు సిద్దంగా ఉండాలని.. ఈ చట్టం రాజకీయాలకు అతీతం.. ఇది దేశ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం అని వివరించారు. నారీ శక్తీ వందన్ అధినియం మహిళా సాధికారతతో పాటు దేశ ఉన్నతికి దోహదపడుతుందని.. ఈ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని చేకూర్చడంలో ప్రతీ ఒక్కరూ సహకరించాలని వైఎస్‌ జగన్‌, షర్మిల, పవన్‌ కల్యాణ్‌ తదితరులను చంద్రబాబు కోరారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

