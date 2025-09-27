Cheeramenu Fish: ఆయ్‌ గోదారోళ్ల 'చీరమేను' తిన్నారా అండి.. పులసను మించి యమ్మీ టేస్టీ

Cheeramenu Fish vs Pulasa: ఆయ్.. మేము గోదారోళ్లమండీ.. మా మడుసులు మిన్నండి.. మా మనసులు ఎన్నండి.. ఉప్పు కారం మాటేమో గానీ.. ఎటకారం మాత్రం ఎంతో రుసండి అని గోదావరి జిల్లాల ప్రజల గురించి పాడిన పాట సంచలనం అయ్యింది. మాటలో వెటకారం ఉన్నా తిండి పెట్టడంలో మాత్రం మమకారం ఉంటుంది. గోదారోళ్లు తిండి పెట్టి చంపేస్తారు అని చెప్తారు. ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా..! గోదావరిలో దొరికే ఒక రుచికరమైన చేప గురించి తెలుసుకుందాం.
గోదావరిలోనే దొరికే పులస సీజన్ అయిపోయింది. పుస్తెలు అమ్ముకునైనా పులస తినాలి అంటారు. దాని ఖరీదు అంత ఉంటుంది. రుచి అలాగే ఉంటుంది అనుకోండి. ఈ సీజన్లో పులస పెద్దగా దొరకలేదు. వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే స్థాయిలోనే లభించాయి. ధర కిలో 30 వేల రూపాయలపైనే పలికింది. పులస సీజన్ అయ్యాక వచ్చేది మరో మంచి రుచికరమైన మాంసాహారం. అదే చీరమేను చేప. ఇది మత్స్యకారుల వలలకు పడదు. సన్నటి చీరతో పట్టుకోవాలి. అంత సన్నగా ఉంటుంది. వేలి సందులోంచి కూడా జారిపోతుంది. అందుకే చీరతో పట్టుకుంటారు. చీరతో పట్టుకునేది కాబట్టి చీరమేను పేరు వచ్చింది. గోదావరి, సముద్రం కలిసే ప్రాంతంలోనే ఈ చీరమేను దొరుకుతుంది.
కాకినాడ, బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ మధ్య ఉన్న కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానం వద్ద ఇవి లభిస్తున్నాయి. కానీ ధర అదిరిపోతోంది. సేరు 3 వేల రూపాయలు చెబుతున్నారు. ఇవి కిలోల లెక్కన విక్రయించరు. తాతల కాలం నాటి తవ్వ, సేరు కొలతలతో విక్రయిస్తారు. ప్రస్తుతం వీటి సీజన్. వీటిని కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఇది చాలా రుచికరమైన చేప. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో లభిస్తుంది.
చీరమేను చేపలు సముద్రం నుంచి నదిలోకి వస్తాయి. అప్పుడు మత్స్యకారులు చీరలతో వీటిని పడుతుంటారు. దీనితో పిట్టు, కూర, పులుసు, ఇగురు వండుకు తింటే ఉంటుందండి మరి.. రుచి చెప్పలేమండి.. తినితీరాల్సిందే అంటారు మాంసాహారప్రియులు. చీరమేను చేప పేరు చెబితేనే నోరూరిపోతుంది. ఇవి ప్రస్తుతం యానంలో విరివిగా కొంటున్నారు. కొన్నవారు కాలర్ ఎగరేసి వెడుతున్నారు. కొనలేని వారు వాటిని చూసి సంతృప్తితో వెళ్లిపోతున్నారు. మొత్తం మీద గోదారోళ్ల రుచులకు ఇప్పుడు చీరమేను తోడైంది.
