English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cheeramenu Fish: ఆయ్‌ గోదారోళ్ల 'చీరమేను' తిన్నారా అండి.. పులసను మించి యమ్మీ టేస్టీ

Cheeramenu Fish vs Pulasa Know The Godavari Special Fish: గోదారోళ్ల వంటకాలు అంటే నోరూరిపోతుంది. తీపి పదార్థాలే కాదు మాంసాహార వంటకాలకు కూడా ప్రసిద్ధి. ముఖ్యంగా సీ ఫుడ్‌కు బాగా పేరు. వాటిలో పులస. అయితే ఇప్పుడు పులసను మించిన టేస్టీ చేప వంటకం ఒకటి ఉంది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:46 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
6
Liquor shops
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
Cheeramenu Fish: ఆయ్‌ గోదారోళ్ల 'చీరమేను' తిన్నారా అండి.. పులసను మించి యమ్మీ టేస్టీ

Cheeramenu Fish vs Pulasa: ఆయ్.. మేము గోదారోళ్లమండీ.. మా మడుసులు మిన్నండి.. మా మనసులు ఎన్నండి.. ఉప్పు కారం మాటేమో గానీ.. ఎటకారం మాత్రం ఎంతో రుసండి అని గోదావరి జిల్లాల ప్రజల గురించి పాడిన పాట సంచలనం అయ్యింది. మాటలో వెటకారం ఉన్నా తిండి పెట్టడంలో మాత్రం మమకారం ఉంటుంది. గోదారోళ్లు తిండి పెట్టి చంపేస్తారు అని చెప్తారు. ఇదంతా ఎందుకు అనుకుంటున్నారా..! గోదావరిలో దొరికే ఒక రుచికరమైన చేప గురించి తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Ind vs SL: ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ ముంగిట భారీ షాక్‌.. బతికి బయటపడ్డ భారత్‌

గోదావరిలోనే దొరికే పులస సీజన్ అయిపోయింది. పుస్తెలు అమ్ముకునైనా పులస తినాలి అంటారు. దాని ఖరీదు అంత ఉంటుంది. రుచి అలాగే ఉంటుంది అనుకోండి. ఈ సీజన్‌లో పులస పెద్దగా దొరకలేదు. వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టే స్థాయిలోనే లభించాయి. ధర కిలో 30 వేల రూపాయలపైనే పలికింది. పులస సీజన్ అయ్యాక వచ్చేది మరో మంచి రుచికరమైన మాంసాహారం. అదే చీరమేను చేప. ఇది మత్స్యకారుల వలలకు పడదు. సన్నటి చీరతో పట్టుకోవాలి. అంత సన్నగా ఉంటుంది. వేలి సందులోంచి కూడా జారిపోతుంది. అందుకే చీరతో పట్టుకుంటారు. చీరతో పట్టుకునేది కాబట్టి చీరమేను పేరు వచ్చింది. గోదావరి, సముద్రం కలిసే ప్రాంతంలోనే ఈ చీరమేను దొరుకుతుంది.

Also Read: Govt Employees: డీఏ, పీఆర్సీ, ఐఆర్‌ కోసం సమ్మె! ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం

కాకినాడ, బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ మధ్య ఉన్న కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానం వద్ద ఇవి లభిస్తున్నాయి. కానీ ధర అదిరిపోతోంది. సేరు 3 వేల రూపాయలు చెబుతున్నారు. ఇవి కిలోల లెక్కన విక్రయించరు. తాతల కాలం నాటి తవ్వ, సేరు కొలతలతో విక్రయిస్తారు. ప్రస్తుతం వీటి సీజన్. వీటిని కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఇది చాలా రుచికరమైన చేప. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో లభిస్తుంది.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం

చీరమేను చేపలు సముద్రం నుంచి నదిలోకి వస్తాయి. అప్పుడు మత్స్యకారులు చీరలతో వీటిని పడుతుంటారు. దీనితో పిట్టు, కూర, పులుసు, ఇగురు వండుకు తింటే ఉంటుందండి మరి.. రుచి చెప్పలేమండి.. తినితీరాల్సిందే అంటారు మాంసాహారప్రియులు. చీరమేను చేప పేరు చెబితేనే నోరూరిపోతుంది. ఇవి ప్రస్తుతం యానంలో విరివిగా కొంటున్నారు. కొన్నవారు కాలర్ ఎగరేసి వెడుతున్నారు. కొనలేని వారు వాటిని చూసి సంతృప్తితో వెళ్లిపోతున్నారు. మొత్తం మీద గోదారోళ్ల రుచులకు ఇప్పుడు చీరమేను తోడైంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cheeramenu FishGodavarieast godavariSea FoodGodavari Food

Trending News