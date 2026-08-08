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Chintada Ravikumar Arrest: మహిళా ఎస్సైపై దురుసు ప్రవర్తన..ఆముదాలవలస వైసీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్ అరెస్ట్!

YSRCP Chintada Ravikumar Arrest: వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, ఆముదాలవలస నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ చింతాడ రవికుమార్‌ను ఏపీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇటీవలే వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ శ్రీకాకుళం పర్యటన సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఓ మహిళా ఎస్సైపై చేసిన దౌర్జన్యం కారణంగా ఆముదాలవలస వైసీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:08 PM IST
Chintada Ravikumar Arrest: మహిళా ఎస్సైపై దురుసు ప్రవర్తన..ఆముదాలవలస వైసీపీ నేత చింతాడ రవికుమార్ అరెస్ట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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