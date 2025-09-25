Chiranjeevi: బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు దుమారం.. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సంచలన లేఖ

Chiranjeevi Letter: ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పరస్పరం ఎమ్మెల్యేల మధ్య జరిగిన వాదోపవాద చర్చల్లో తన పేరు ప్రస్తావనకు రావడంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. తన విషయమై నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర కలకలం రేపడంతో సినీ పరిశ్రమలో మరోసారి నందమూరి వర్సెస్ మెగా కుటుంబం అనే తీరులో వివాదం తిరిగింది. కూటమిలో ఉన్న రెండు పార్టీల మధ్య వివాదంగా.. సినీ పరిశ్రమలో రెండు కుటుంబాల మధ్య గొడవగా మారడంతో చిరంజీవి స్పందించారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చపై చిరంజీవి వివరణ ఇస్తూ బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు.
సెప్టెంబర్ 25న జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్, నందమూరి బాలకృష్ణ మధ్య జరిగిన చర్చను తాను టీవీలో ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూసినట్లు చిరంజీవి తెలిపారు. తాను అలా.. బాలకృష్ణ ఇలా స్పందిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అసలు వాస్తవం ఏం జరిగిందనేది వివరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నాటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డితో జరిగిన సమావేశాలు.. చర్చలపై లేఖలో చిరంజీవి వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. జరిగిన వాస్తవం అని వివరిస్తూ లేఖ వదిలారు.
'ఈ అంశంలో నా పేరు ప్రస్తావనకు రావడంతో నేను ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన నిర్మాతలు, దర్శకులు, ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రతినిధులు నా వద్దకు వచ్చారు. సినీ నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతుండడంతో సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపుదల అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడితే బాగుంటుందని.. దీనికి నన్ను చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. అప్పుడు నన్ను కలిసిన వారిలో రాజమౌళి, కొరటాల శివ, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీ రామారావు, డీవీవీ దానయ్య, మైత్రి మూవీస్, ఇంకా ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రముఖులు ఉన్నారు' అని చిరంజీవి వివరించారు.
సినీ దర్శకులు, నిర్మాతల సూచనల మేరకు తాను అప్పటి రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి పేర్ని నానితో ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు చిరంజీవి వెల్లడించారు. 'టికెట్ల ధరల అంశం మంత్రితో మాట్లాడి చెబుతానని పేర్ని నాని నాతో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఓ రోజు మంత్రి నాకు ఫోన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి ముందు మీతో ఒన్ టు ఒన్ కలుస్తానని చెప్పారు. భోజనానకి రావాలని చెప్పారని డేట్ ఇచ్చారు' అని మెగాస్టార్ తెలిపారు.
'సీఎం ఆహ్వానం మేరకు నేను ఆయన నివాసానికి వెళ్లా. నన్ను వారు సాదరంగా ఆహ్వానించారు. భోజనం సమయంలోనే నేను సినీ పరిశ్రమ ఇబ్బందుల్ని సీఎం వైఎస్ జగన్కు వివరించా. పరిశ్రమకు మీకు మధ్య గ్యాప్ ఉందని అందరూ అనుకుంటున్నారని.. సమయం ఇస్తే అందరం కలిసి వస్తామని సీఎం జగన్కు తెలిపా' అని చిరంజీవి వివరించారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మంత్రి పేర్నినాని ఫోన్ చేసి కొవిడ్ రెండో దశ కొనసాగుతుండడంతో.. ఐదుగురు మాత్రమే వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారని గుర్తుచేసుకున్నారు. తాను ఓ పదిమందిమి వస్తామని చెబితే సరేనని అంగీకరించినట్లు చెప్పారు.
'డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. అప్పుడు నేను బాలకృష్ణను ఫోన్లో సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించా కానీ అందుబాటులోకి రాలేదు. జెమిని కిరణ్ను వెళ్లి బాలకృష్ణ కలవమని చెప్పగా మూడుసార్లు ప్రయత్నించినా బాలకృష్ణని కలవలేకపోయారు' అని చిరంజీవి వివరించారు. తాను ఒక విమానం ఏర్పాటు చేసి ఆర్ నారాయణ మూర్తితో సహా మరి కొంతమందిని వెళ్లి సీఎం జగన్ను కలిశామని చిరంజీవి తెలిపారు. 'ఆ సమయంలో నేను సీఎం జగన్తో సినీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను వివరించా. సినీ పరిశ్రమకు ప్రభుత్వ సహకారం అందించాలని కోరా. అందుకు అక్కడున్న వారందరూ సాక్ష్యమే' అని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు.
'నేను ఆ రకమైన చొరవ తీసుకోవడంతోనే అప్పుడు ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపుదలకు అంగీకరించింది. ఆ నిర్ణయం సినీ పరిశ్రమకు ఎంతో కొంత మేలు చేసింది. ఆ నిర్ణయంతో వీరసింహా రెడ్డి సినిమా, వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా టికెట్ ధరలు పెంచడానికి కారణమైంది. దీనిద్వారా నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లకు లాభం జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రితోనైనా, సామాన్యుడితోనైనా నా సహజ సిద్ధమైన ధోరణిలోనే గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధానంలోనే మాట్లాడుతా' అని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు. తాను ప్రస్తుతం దేశంలో లేకపోవడంతోనే పత్రికా ప్రకటన ద్వారా జరిగిన వాస్తవాన్ని అందరికీ చెబుతున్నట్లు చిరంజీవి వెల్లడించారు.
