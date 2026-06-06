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Chittoor Liquor Van Accident: తాగేవాడు, తాగని వాడు.. అందరూ కలిసి ముంచేశారుగా! చిత్తూరులో లిక్కర్ వ్యాన్ బోల్తా, బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన జనం!

Chittoor Alcohol Bottle Looting Video: చిత్తూరు జిల్లా బసిరెడ్డిపల్లి వద్ద ఊహించని ప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో లక్షల విలువైన మద్యం లోడ్‌తో వెళ్తున్న వాహనం రోడ్డుపై బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనను చూసిన స్థానికులు, గ్రామస్తులు అక్కడికి చేరుకుని డ్రైవర్‌ను కాపాడటం పక్కన పెట్టి, రోడ్డుపై పడిన మద్యం బాటిళ్లను తమ లుంగీలు, టవల్స్‌లో నింపుకుని దోచుకెళ్లారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:54 AM IST
Chittoor Liquor Van Accident: తాగేవాడు, తాగని వాడు.. అందరూ కలిసి ముంచేశారుగా! చిత్తూరులో లిక్కర్ వ్యాన్ బోల్తా, బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన జనం!
Image Credit: Chittoor Alcohol Bottle Looting Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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