/Chittoor Liquor Van Accident: తాగేవాడు, తాగని వాడు.. అందరూ కలిసి ముంచేశారుగా! చిత్తూరులో లిక్కర్ వ్యాన్ బోల్తా, బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన జనం!

Chittoor Alcohol Bottle Looting Video: మానవత్వం మంటగలుగుతోంది అన్న మాట నిజమే. ఎవరికి ఏం జరుగుతుందనేది పట్టించుకోకుండా, తమకు దొరికిన దానిని పట్టుకెళ్లాలనే ధోరణి పెరిగిపోయింది. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడటం కంటే, బాధితుల వద్ద ఉన్న వస్తువులను దోచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రోడ్డు మీద పడినవి అవి మావే అన్నట్లు ఉన్నారు. చిత్తూరు జిల్లా బసిరెడ్డిపల్లి వద్ద జరిగిన ప్రమాదం కూడా ఇలాగే ఉంది. ఒక వాహనం అదుపు తప్పి పడిపోవడంతో, అందులోని మద్యం కోసం జనం ఒక్కసారిగా ఎగబడ్డారు. అక్కడి గ్రామస్తులే కాకుండా, దారిలో వెళ్లేవారు కూడా బాటిళ్లను దొంగిలించారు. తాగుబోతులు బాక్సులతో పాటు బాటిళ్లను సంచులు, లుంగీలలో దాచుకుని పారిపోయారు. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మహిళలు కూడా మగవారితో సమానంగా మద్యం బాటిళ్లను ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ దృశ్యాలు నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సాధారణంగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం లేదా మరణించినట్లయితే వెంటనే పోలీసులు, అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. రోడ్డుపై వందలాది మద్యం సీసాలు పడటంతో, జనం తమ నిజాయితీని మర్చిపోయి వాటి కోసం పోటీపడ్డారు. కొందరు బాక్సులను, మరికొందరు బైక్లపై మద్యం సీసాలను ఎత్తుకెళ్లారు. ఇంటి అవసరాల కోసం కాకుండా, ఉచితంగా దొరికిందనే ఆశతో తాగని వారు కూడా బాటిళ్లను పట్టుకెళ్లారు.
ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని లాఠీఛార్జ్ చేశారు. పోలీసులు రాకతో సగం మంది దోచుకున్న వారు పారిపోయారు.. అక్కడ కొన్ని సీసాలు మాత్రమే మిగిలాయి. దీనివల్ల ఆ మద్యం దుకాణ యజమాని తీవ్ర నష్టపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదం ఎందుకు జరిగిందనే అంశాన్ని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీడియో ఆధారంగా ప్రభుత్వ ఆస్తిని అక్రమంగా తరలించిన వారిని గుర్తించే పనిలో కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
లిక్కర్ వ్యాన్ బోల్తా.. మద్యం సీసాల కోసం ఎగబడ్డ జనం
లుంగీలు, టవళ్లలో మద్యం సీసాలను ఎత్తుకెళ్లిన ప్రజలు, మహిళలు
చిత్తూరు జిల్లా బసిరెడ్డిపల్లి సమీపంలో ఘటన pic.twitter.com/pAiEr3HvTB
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 6, 2026
గతంలో కూడా కూల్ డ్రింక్స్ బాటిళ్లు, చేపలు లేదా కోళ్లు ప్రమాదాల్లో పడిపోయినప్పుడు, రోడ్డుపై వెళ్లే గ్రామస్తులు, వాహనదారులు వాటిని తీసుకువెళ్లడం మనం చూశాం. ఇలాంటి వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రాణాలను రక్షించే ప్రయత్నం చేయడం కంటే, ఇలా వస్తువులను దోచుకోవడమే చూస్తుంటే సమాజం ఎటు వెళ్తోంది అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
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