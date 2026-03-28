Chittoor: తిరుమలకు వెళ్తుండగా ఘోర విషాదం.. కుటుంబాన్ని చిదిమేసిన కారు ప్రమాదం, ముగ్గురి స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Chittoor Car Accident 3 Spot Dead: వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రయాణికులకు తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. తాజాగా వరంగల్ చెందిన కుటుంబం తిరుమల యాత్రలో విషాదం జరిగింది. బెంగళూరు నుంచి వీరు వెళుతుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. చిత్తూరు జిల్లాలో బంగారుపాళెం మండలం, శేషాపురం వద్ద వేగంగా వచ్చిన కారు ఆగి ఉన్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే ముగ్గురు చనిపోయారు. మృతుల్లో నాలుగేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేశారు. అయితే మృతులంతా వరంగల్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కారు ఢీకొనటంతో ఒక్కసారిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. అందులో చిక్కుకుపోయి చనిపోయారు. వెంటనే పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. చిత్తూరు జిల్లా జాతీయ రహదారిపై ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వీళ్లంతా తిరుమలకు వెళుతున్న వరంగల్ వాసులుగా వారు గుర్తించారు. వీరి ప్రయాణం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయింది. శేషాపురం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న ఆర్టీసీ బస్సును KA 03 AD 0469 నెంబర్ గల టాక్సీ కార్ అతివేగంగా వెనుక నుంచి వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదవశాత్తు వీరంతా అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. కారులో శ్రీధర్ రావు ఆయన భార్య లక్ష్మి నాలుగేళ్ల కూతురు అద్విక ఉన్నారు. డ్రైవర్ మాత్రం తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
ఇక తీవ్రంగా గాయపడిన కారు డ్రైవర్లు వెంటనే చిత్రూరులోని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఇటీవల వరుస ప్రమాదాలు తీవ్రభయాందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు మార్కాపురంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 10 మంది అక్కడికక్కడే సజీవ దహనం అయ్యారు. ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును టిప్పర్ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో టిప్పర్, బస్సు క్షణాల్లో పూర్తిగా కాలి దగ్ధమైపోయింది. అయితే బస్సు ముందు సీట్లలో కూర్చున్న వారు వెంటనే బస్సు దిగి ప్రాణాలు దక్కించుకోగా.. వెనుక వైపు ఉన్నవాళ్లు బయటకు వచ్చే సమయం అంతగా లేకపోవడం వల్ల అందులోనే చిక్కుకొని పూర్తిగా సజీవ దహనం అయ్యారు. ప్రధానంగా మూల మలుపు వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసుల సమాచారం. టిప్పర్ను ఢీకొనడంతో మంటలు మరింత చెలరేగాయి. ఈ బస్సులో 40 మంది ప్రయాణీకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరంతా కనిగిరి, పామూరుకు చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రభుత్వం మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
