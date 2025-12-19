English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • School Holidays: ఏపీ, తెలంగాణల్లో 8 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు!

School Holidays: ఏపీ, తెలంగాణల్లో 8 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు!

Christmas Holidays 2025: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని స్కూల్ విద్యార్థులకు అదిరిపోయే వార్త! 2025 క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో సెలవులను ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25 (గురువారం)న వస్తుండటంతో, సెలవుల షెడ్యూల్‌పై ఆసక్తి నెలకొంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
7
B Nagi Reddy
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
India Cheapest Cars: లవర్‌తో వెళ్తే కాస్ట్‌లీ కారు కావాలి కానీ.. ఫ్రెండ్స్‌తో రయ్‌ రయ్‌కి చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌ కార్లు చాలు.. ఆ లిస్ట్‌ ఇక్కడే ఉంది చూడండి..!!
6
Hyundai Aura
India Cheapest Cars: లవర్‌తో వెళ్తే కాస్ట్‌లీ కారు కావాలి కానీ.. ఫ్రెండ్స్‌తో రయ్‌ రయ్‌కి చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌ కార్లు చాలు.. ఆ లిస్ట్‌ ఇక్కడే ఉంది చూడండి..!!
Rupee vs Dollar: ఐఫోన్‌ చీప్‌గా మారుతుందా? భారత రూపాయి డాలర్‌తో సమానమైతే జరిగేది ఇదే..!!
6
rupee dollar
Rupee vs Dollar: ఐఫోన్‌ చీప్‌గా మారుతుందా? భారత రూపాయి డాలర్‌తో సమానమైతే జరిగేది ఇదే..!!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు గురువారం బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. రేపు గురువారం బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే..?
School Holidays: ఏపీ, తెలంగాణల్లో 8 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు!

Christmas Holidays 2025: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని స్కూల్ విద్యార్థులకు అదిరిపోయే వార్త! 2025 క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో సెలవులను ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25 (గురువారం)న వస్తుండటంతో, సెలవుల షెడ్యూల్‌పై ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రధానంగా క్రైస్తవ మైనారిటీ విద్యాసంస్థల్లో సుదీర్ఘ సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. రెండు రాష్ట్రాల్లో దాదాపుగా 8 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

8 రోజులు సెలవులు..
ఎప్పటినుంచే వస్తున్న సంప్రదాయం ప్రకారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మిషనరీ, ఇతర క్రైస్తవ మైనారిటీ పాఠశాలలు పండుగ వేడుకల కోసం వారం రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటిస్తుంటాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 21 నుంచి 28 వరకు ఈ పాఠశాలలు మూసివేసే అవకాశం ఉంది.

అయితే సాధారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు క్యాలెండర్ ప్రకారం కేవలం డిసెంబర్ 25న మాత్రమే అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని చోట్ల స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు స్కూళ్లలో హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు ముగియడం, మరికొన్ని పాఠశాలల్లో రాబోయే సెలవులు విద్యార్థులకు ఉపశమనంగా మారనున్నాయి. అయితే ఈ సెలవుల గురించి ఆంధ్ర, తెలంగాణల్లో ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.

విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు సూచన..
సెలవుల తేదీలకు సంబంధించి ఆయా పాఠశాల యాజమాన్యాలు ఇచ్చే అధికారిక సర్క్యులర్ లేదా నోటీసు బోర్డు వివరాలను గమనించాలి. ప్రయాణ ప్రణాళికలు (Travel Plans) వేసుకునే ముందు పాఠశాల నుండి ఖచ్చితమైన సమాచారం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

Also Read: School Holiday: స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..మళ్లీ రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..పబ్లిక్ హాలీడే అంట!

Also REad: EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు ముఖ్యగమనిక..రూ.7,500 పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంట్‌లో మోదీ సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School HolidayChristmas Holiday 2025Telangana Schools HolidayAndhra Pradesh schools holidayChristmas schedule 2025

Trending News