School Holidays: ఏపీ, తెలంగాణల్లో 8 రోజులు సెలవులు..డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు!

Christmas Holidays 2025: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని స్కూల్ విద్యార్థులకు అదిరిపోయే వార్త! 2025 క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో సెలవులను ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25 (గురువారం)న వస్తుండటంతో, సెలవుల షెడ్యూల్పై ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రధానంగా క్రైస్తవ మైనారిటీ విద్యాసంస్థల్లో సుదీర్ఘ సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. రెండు రాష్ట్రాల్లో దాదాపుగా 8 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
8 రోజులు సెలవులు..
ఎప్పటినుంచే వస్తున్న సంప్రదాయం ప్రకారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మిషనరీ, ఇతర క్రైస్తవ మైనారిటీ పాఠశాలలు పండుగ వేడుకల కోసం వారం రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటిస్తుంటాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 21 నుంచి 28 వరకు ఈ పాఠశాలలు మూసివేసే అవకాశం ఉంది.
అయితే సాధారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు క్యాలెండర్ ప్రకారం కేవలం డిసెంబర్ 25న మాత్రమే అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని చోట్ల స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు స్కూళ్లలో హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు ముగియడం, మరికొన్ని పాఠశాలల్లో రాబోయే సెలవులు విద్యార్థులకు ఉపశమనంగా మారనున్నాయి. అయితే ఈ సెలవుల గురించి ఆంధ్ర, తెలంగాణల్లో ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు సూచన..
సెలవుల తేదీలకు సంబంధించి ఆయా పాఠశాల యాజమాన్యాలు ఇచ్చే అధికారిక సర్క్యులర్ లేదా నోటీసు బోర్డు వివరాలను గమనించాలి. ప్రయాణ ప్రణాళికలు (Travel Plans) వేసుకునే ముందు పాఠశాల నుండి ఖచ్చితమైన సమాచారం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
