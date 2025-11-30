English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Christmas Holidays: క్రిస్మస్ సెలవులు వచ్చేశాయి..ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

Christmas Holidays: క్రిస్మస్ సెలవులు వచ్చేశాయి..ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

Christmas Holidays 2025: ఈ ఏడాది మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. మరో 31 రోజుల్లో కొత్త ఏడాది రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది చివరి నెల అయిన డిసెంబరులో విద్యార్థులు, పేరెంట్స్ క్రిస్మస్ సెలవులను ఆశిస్తారు. ఈ క్రమంలో క్రిస్‌మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు దాదాపుగా 8 రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 30, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

Gold Price: బంగారంపై భారత్‌దే ఆధిపత్యం? ఇదే జరిగితే తులం బంగారం రూ.50 వేల తగ్గుదల
5
Gold mines
Gold Price: బంగారంపై భారత్‌దే ఆధిపత్యం? ఇదే జరిగితే తులం బంగారం రూ.50 వేల తగ్గుదల
Maruti Cars Banned: ఈ గ్రామంలో ఆ కార్లు బ్యాన్.. కారణం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
6
Maruti car ban village
Maruti Cars Banned: ఈ గ్రామంలో ఆ కార్లు బ్యాన్.. కారణం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
Star Hero: 50 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా..?
5
randeep hooda
Star Hero: 50 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా..?
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Christmas Holidays: క్రిస్మస్ సెలవులు వచ్చేశాయి..ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

Christmas Holidays 2025: ఈ ఏడాది మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. మరో 31 రోజుల్లో కొత్త ఏడాది రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది చివరి నెల అయిన డిసెంబరులో విద్యార్థులు, పేరెంట్స్ క్రిస్మస్ సెలవులను ఆశిస్తారు. ఈ క్రమంలో క్రిస్‌మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు దాదాపుగా 8 రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి. క్రిస్‌మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు ఇన్ని రోజులు సెలవులు రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అధికారికంగా డిసెంబరు 25న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే రాష్ట్రంలోని క్రిస్టియన్ - మైనారిటీ సంస్థల పాఠశాలల్లో మాత్రం దాదాపుగా డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు సెలవులు ఇవ్వొచ్చనే ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో ఈ స్కూళ్లకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు, తల్లీదండ్రులకు కొంతమేర ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీరు వారం పాటు టూర్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఏపీ వ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సెలవుల గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Also Read: Prabhas Spirit Look: 6 నెలలు అజ్ఞాతంలోకి డార్లింగ్ ప్రభాస్..'రాజాసాబ్' ప్రమోషన్స్‌లో కూడా కనిపించడం కష్టమే!

క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పాఠశాలలు 25 డిసెంబర్ 2025 (గురువారం)న సెలవు ప్రకటించారు. అయితే క్రిస్టియన్ - మైనారిటీ పాఠశాలలకు మాత్రం డిసెంబరు 21 నుంచి డిసెంబరు 28 వరకు సెలవులు ఇచ్చే పరిశీలన జరుగుతుంది. అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు మాత్రం డిసెంబరు 24, 25, 26 వరకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. డిసెంబరు 25న పబ్లిక్ హాలీడే కాగా.. మిగిలిన రెండు రోజులు ఆయా పాఠశాలలకు సంబంధించిన ఆప్షనల్ హాలీడేస్ వినియోగించుకోవచ్చు.

అంతే కాకుండా వాతావరణ మార్పులు భారీ తుపాను లాంటివి అనుకోకుండా వస్తే వాటి తీవ్రతను బట్టి పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. క్రిస్టియన్ స్కూళ్లకు మాత్రం వారం రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే డిసెంబరు 1న తిరుపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 

Also Read: Pradeep Rawat Wife: సినిమాల్లో పెద్ద విలన్..ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్..'బిక్షూ యాదవ్' భార్యని ఎప్పుడైనా చూశారా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School HolidayChristmas HolidaysChristmas Holidays 2025andhra pradesh school holidays in december 2025

Trending News