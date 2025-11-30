Christmas Holidays: క్రిస్మస్ సెలవులు వచ్చేశాయి..ఏకంగా 8 రోజులు సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు!

Christmas Holidays 2025: ఈ ఏడాది మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. మరో 31 రోజుల్లో కొత్త ఏడాది రానుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది చివరి నెల అయిన డిసెంబరులో విద్యార్థులు, పేరెంట్స్ క్రిస్మస్ సెలవులను ఆశిస్తారు. ఈ క్రమంలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు దాదాపుగా 8 రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి. క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు ఇన్ని రోజులు సెలవులు రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అధికారికంగా డిసెంబరు 25న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు.
అయితే రాష్ట్రంలోని క్రిస్టియన్ - మైనారిటీ సంస్థల పాఠశాలల్లో మాత్రం దాదాపుగా డిసెంబరు 21 నుంచి 28 వరకు సెలవులు ఇవ్వొచ్చనే ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో ఈ స్కూళ్లకు సంబంధించిన విద్యార్థులకు, తల్లీదండ్రులకు కొంతమేర ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీరు వారం పాటు టూర్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఏపీ వ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సెలవుల గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాలలు 25 డిసెంబర్ 2025 (గురువారం)న సెలవు ప్రకటించారు. అయితే క్రిస్టియన్ - మైనారిటీ పాఠశాలలకు మాత్రం డిసెంబరు 21 నుంచి డిసెంబరు 28 వరకు సెలవులు ఇచ్చే పరిశీలన జరుగుతుంది. అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు మాత్రం డిసెంబరు 24, 25, 26 వరకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. డిసెంబరు 25న పబ్లిక్ హాలీడే కాగా.. మిగిలిన రెండు రోజులు ఆయా పాఠశాలలకు సంబంధించిన ఆప్షనల్ హాలీడేస్ వినియోగించుకోవచ్చు.
అంతే కాకుండా వాతావరణ మార్పులు భారీ తుపాను లాంటివి అనుకోకుండా వస్తే వాటి తీవ్రతను బట్టి పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. క్రిస్టియన్ స్కూళ్లకు మాత్రం వారం రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే డిసెంబరు 1న తిరుపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
